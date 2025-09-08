Información General
Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín
Está previsto que en el futuro albergue al conservatorio de música Manuel de Falla.
El gobierno porteño avanza con la puesta en valor del Centro Cultural San Martín y comenzó a licitar los trabajos para la nueva fachada del edificio que diseñó Mario Roberto Álvarez y también la restauración de las salas A y B. Se prevé que en el futuro albergue al conservatorio de música Manuel de Falla.
El Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa dividió en dos etapas el proyecto para recuperar el mítico edificio. La primera parte estuvo dedicada a las urgencias: retiro de materiales con asbesto, renovación de cloacas, retiro de carpintería con riesgo de desprendimiento y colocación de andamios en sectores críticos de la fachada.
La segunda parte de la puesta en valor del edificio diseñado por Álvarez y Macedonio Ruiz está vinculada a la modernización de sus salas para mejorar las prestaciones del centro cultural.
La Legislatura aprobó que las calles del Barrio Rodrigo Bueno rindan homenaje a mujeres latinoamericanas
Habrá una renovación total de las salas A y B que tienen capacidad para 800 personas, pero también de las salas Alberdi y Muíño, que pueden albergar 180 espectadores y también de las cuatro salas de conferencias.
Entre las obras previstas está la renovación integral de instalaciones eléctricas, de iluminación, sanitarias y contra incendios. También se modernizarán los ascensores y escaleras mecánicas y habrá una actualización de los medios de salida para cumplir con las normas vigentes.
El edificio tiene protección patrimonial y habrá trabajos preservación de materiales y terminaciones originales.
En la nueva fachada está previsto instalar un muro cortina con perfiles de aluminio, vidriado estructural, ventanas proyectantes, frentes de losa y paños opacos de panel compuesto. Ese diseño tiene la impronta que le habían dato Álvarez y Ruiz al edificio.
Se espera que los trabajos se completen en los próximos 18 meses y que para su reapertura el CC San Martín albergue al conservatorio de música Manuel de Falla.
La Legislatura aprobó que las calles del Barrio Rodrigo Bueno rindan homenaje a mujeres latinoamericanas
Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín
Gran triunfo de Kicillof en Provincia
El Cuerpo Legislativo declaró de Interés al “Espacio Aguirre”
Un nuevo ícono comercial: se viene un mega shopping de lujo en Nordelta
Un nuevo ícono comercial: se viene un mega shopping de lujo en Nordelta
El Cuerpo Legislativo declaró de Interés al “Espacio Aguirre”
Gran triunfo de Kicillof en Provincia
Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín
La Legislatura aprobó que las calles del Barrio Rodrigo Bueno rindan homenaje a mujeres latinoamericanas
Más leídas
-
Información General3 semanas ago
Vicente López premia el talento argentino
-
Información General2 semanas ago
La Policía de la Ciudad detuvo en Liniers a un estafador serial prófugo con pedido de captura de Interpol
-
Información General2 semanas ago
Tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Buenos Aires y cómo serán las lluvias según los informes meteorológicos
-
Información General2 semanas ago
El método noruego para realizar en CABA
-
Información General2 semanas ago
Buenos Aires será sede del Congreso Internacional de ALAMI 2025
-
Información General1 semana ago
Confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo
-
Información General2 semanas ago
Las comisiones de Salud y Justicia lideraron los debates parlamentarios de hoy en la Legislatura porteña
-
Información General2 semanas ago
Novedades del polémico puente