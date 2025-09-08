Renovación de la fachada y restauración de dos salas: Cómo quedará el San Martín

El gobierno porteño avanza con la puesta en valor del Centro Cultural San Martín y comenzó a licitar los trabajos para la nueva fachada del edificio que diseñó Mario Roberto Álvarez y también la restauración de las salas A y B. Se prevé que en el futuro albergue al conservatorio de música Manuel de Falla.

El Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa dividió en dos etapas el proyecto para recuperar el mítico edificio. La primera parte estuvo dedicada a las urgencias: retiro de materiales con asbesto, renovación de cloacas, retiro de carpintería con riesgo de desprendimiento y colocación de andamios en sectores críticos de la fachada.

La segunda parte de la puesta en valor del edificio diseñado por Álvarez y Macedonio Ruiz está vinculada a la modernización de sus salas para mejorar las prestaciones del centro cultural.

Habrá una renovación total de las salas A y B que tienen capacidad para 800 personas, pero también de las salas Alberdi y Muíño, que pueden albergar 180 espectadores y también de las cuatro salas de conferencias.

Entre las obras previstas está la renovación integral de instalaciones eléctricas, de iluminación, sanitarias y contra incendios. También se modernizarán los ascensores y escaleras mecánicas y habrá una actualización de los medios de salida para cumplir con las normas vigentes.

El edificio tiene protección patrimonial y habrá trabajos preservación de materiales y terminaciones originales.

En la nueva fachada está previsto instalar un muro cortina con perfiles de aluminio, vidriado estructural, ventanas proyectantes, frentes de losa y paños opacos de panel compuesto. Ese diseño tiene la impronta que le habían dato Álvarez y Ruiz al edificio.

Se espera que los trabajos se completen en los próximos 18 meses y que para su reapertura el CC San Martín albergue al conservatorio de música Manuel de Falla.