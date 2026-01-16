La incertidumbre política y técnica rodea al futuro del Premetro en Villa Lugano. Mientras la Legislatura avanza con un proyecto para ponerle nombre a una de las nuevas estaciones del «loop», el Ejecutivo porteño, encabezado por Jorge Macri, admite públicamente que evalúa desmantelar el servicio para reemplazarlo por colectivos eléctricos.

La paradoja es total: se invierte en infraestructura, se proponen homenajes, pero la continuidad del trazado pende de un hilo.

¿Fin del riel? El plan motosierra para el transporte del Sur

El conflicto se desató tras las declaraciones del Subsecretario de Integración, Marcelo Di Mario, y la ratificación del propio Jefe de Gobierno. La idea oficial es sustituir los vagones por el sistema «Trambús» (colectivos eléctricos).

Sin embargo, los datos técnicos exponen una pérdida de eficiencia brutal si se concreta el cambio:

Capacidad: El Premetro transporta más del doble de pasajeros que un Trambús (que apenas carga 60 personas).

El Premetro transporta más del doble de pasajeros que un Trambús (que apenas carga 60 personas). Vida útil: Los trenes duran 30 años, mientras que los colectivos eléctricos tienen una vida máxima de 10 años.

Los trenes duran 30 años, mientras que los colectivos eléctricos tienen una vida máxima de 10 años. Gasto: Se desecharía toda la infraestructura de vías y catenarias ya instalada y operativa.

Un homenaje en medio de la tormenta

En este escenario de posible cierre, la legisladora radical María Fernanda Mollard presentó un proyecto para bautizar al flamante «Parador Norte» del Premetro en Villa Lugano. El nombre elegido es Roberto «Beto» Larrosa, histórico concejal que en 1984 impulsó la ordenanza 40.324 que dio origen a la línea.

El parador en cuestión ya tiene la obra civil finalizada y se ubica entre las estaciones Ana Díaz y Centro Cívico. Forma parte de la obra del «loop» de Lugano, una inversión que busca unificar los ramales y que paradójicamente es la primera ampliación real desde 1987.

La grieta es evidente: por un lado, la UCR busca reivindicar al «padre» del Premetro como símbolo de desarrollo para el sur; por el otro, la gestión PRO considera que el servicio es un «trencito muy chico» que debe desaparecer. Vecinos y gremios ya se movilizaron en contra del levantamiento de las vías.