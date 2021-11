Nicole Neumann habló del embarazo de Mica Viciconte

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron hace casi cinco años pero aún no lograron limar asperezas ni ponerse de acuerdo en temas económicos y con respecto a sus hijas. Y si bien cada uno puedo rehacer su vida, parece que ninguno de los dos pudo soltar al otro. Por eso cuando Mica Viciconte oficializó su embarazo de cuatro meses en Master Chef Celebrity 3, todas las miradas fueron hacia la modelo y conductora.

Luego de haber dado a conocer la noticia, Nicole publicó una llamativa historia en inglés desde su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 1,8 millones de seguidores: “A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2″.

Fue en Intrusos que finalmente rompió el silencio. “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”, dijo la modelo y conductora mientras se subía a su auto. El periodista quiso saber si la noticia la había afectado y ella respondió: “Sigo disfrutando mi gran momento, me va bien en lo laboral, con mi pareja -está de novia con el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera-, con mis hijas, así que estoy en un muy buen momento”.

Hace unos días, Pampita deslizó una teoría sobre la llegada de un nuevo integrante a la vida de esta familia que no se termina de ensamblar. Experta en el tema, opinó que esta noticia sería positiva para todos. “Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón”, aseguró la modelo que siempre estuvo enemistada con Nicole.

Consultada por los dichos de su colega, Nicole fue categórica: “Bueno, ojalá que sea como ella dijo. Yo sabía igual la noticia. Mis hijas siempre quisieron tener un hermanito así que están muy contentas. Seguro van a querer comprarle algo cuando nazca”. Finalmente, la modelo lanzó un deseo para que todo pueda recomponerse entre ella y su ex marido. “Yo quiero la paz y lo mejor para mi familia, así que ojalá esté todo mejor”, dijo.

NT

