Nicolás Kreplak ahora cree que “las camas van a alcanzar”

(PBA) Después de semanas de alertar sobre un inminente colapso del sistema de salud, el viceministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof cambió la mirada sobre el tema y anticipó que “las camas van a alcanzar”. “El sistema no está crujiendo porque como es muy grande, vamos compensando. El interior (de la Provincia) tiene un riesgo mayor, pero creo que, si seguimos sin hacer ninguna cosa mal, las camas van a alcanzar”, dijo Nicolás Kreplak.

Sin embargo, se mostró preocupado por “la cantidad de fallecidos, que se mantiene estable pero es muy grande”, sostuvo en Radio 10.

“En Provincia llevamos 10 u 11 días de una estabilidad muy alta de casos con matices pequeños. En el interior los casos están subiendo. Hoy estamos en un 16% de casos del interior, cuando antes representaban un 5% respecto del Gran Buenos Aires”, detalló.

El segundo de Daniel Gollan también calificó como “innecesaria y peligrosa” la decisión de permitir la apertura de 80 gimnasios en San Isidro. “Hay muchos distritos que no cumplen con la normativa y lo hacen a pesar de que está prohibido expresamente en los decretos. Todos los días hay que llamar, explicarles que no… siempre pasa lo mismo. Son distritos de la oposición. No digo que sean todos iguales, pero algunos siempre están transgrediendo”, amplió. “Nosotros creemos que hay que esperar algunas semanas a que bajen los casos antes de seguir con aperturas. Si no, cada vez que logramos una estabilización se generan aperturas y nunca bajan los casos”, agregó Kreplak.

