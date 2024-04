Murió Levinas

Murió, a los 75 años, el coleccionista argentino Daniel Levinas, ex presidente del consejo de administración de la Phillips Collection, el primer museo de arte moderno de Estados Unidos, quien además se desempeñaba como profesor visitante de la Universidad Europea de Madrid y escribía sobre arte y mecenazgo en el diario El País.

Levinas, por otra parte, formó parte de las juntas directivas de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid y The Orchestra of the Americas Group y de la junta del Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington

Levinas se descompensó en Miami, ciudad en la que vivía, cuando se preparaba para que le hicieran un chequeo médico de rutina. Entre sus proyectos se encontraban escribir la segunda parte de Los guardianes del arte, pero centrado en coleccionistas argentinos, y abrir su propio espacio para mostrar, abierta al público, su colección en Madrid.

Levinas (Buenos Aires, 1948) acababa de publicar Los guardianes del arte, Conversaciones con grandes coleccionistas, una edición bilingüe (español y en inglés), en el sello La Fábrica, en la que 34 grandes figuras del coleccionismo contemporáneo de todo el mundo le contaban sus secretos.

Allí, logró un retrato de las ideas de los entrevistados a través de sus colecciones y recopiló sus reflexiones sobre el mercado, qué se necesita para coleccionar, el rol del conocimiento, el dinero, el mecenazgo, la pasión, la obsesión y qué lleva a un coleccionista a elegir las obras.

“Los coleccionistas coleccionan porque les gusta vivir con esas obras. Ellos piensan que son guardianes temporarios de eso y que sus obras van a terminar en museos, y es lo que normalmente pasa con las grandes colecciones”, dijo en una entrevista.

Por las páginas pasan personajes como el mítico J. Tomilson Hill, el magnate norteamericano en cuyo departamento conviven obras de Caravaggio, Rubens, Bacon, Picasso, Andy Warhol y el argentino Lucio Fontana, entre otros; Alain Dominique Perrin, creador de la Fundación Cartier; Aaron y Barbara Levine, amantes de Duchamp; Thomas Kaplan, que posee uno de los conjuntos de piezas de arte flamenco más relevantes de la Historia conviviendo con Rubens, Brueghel el Joven, Vermeer y Rembrandt o Sheikha Al-Mayassa, una de las cien mujeres más poderosas del planeta, al frente de los Museos de Qatar, entre otros. Entre los seleccionados se encuentran los latinoamericanos Rosa de la Cruz, Eugenio López Alonso, Ernesto Poma y José Darío Gutiérrez.

Proveniente de una familia cercana al arte, Levinas comenzó de niño a coleccionar posters. A los 17 años, en su primer viaje por Europa y los Estados Unidos, recorrió los museos más importantes y, a su vuelta, comenzó a adquirir arte argentino, junto a su hermano Gabriel, también coleccionista, quien abrió la galería Arte Múltiple.

“Él empezó a pintar hace muchísimos años, cuando tenía 17, 18 años. Hizo su primera exposición en la galería Laberinto, de Maipú y Córdoba. Siempre tuvo una afinidad por el arte, igual que yo. Después yo hice una galería de arte, fui coleccionista y también él, que armó su colección más este metódicamente. En los últimos años recuperó sus ganas de pintar y lo hacía muy bien, tenía un muy buen manejo del color. Era un tipo muy interesante”, dijo Gabriel Levinas.

Se mudó con su familia a finales de los 70 a Washington D.C, donde creó una empresa editorial y donde comenzó a adquirir obra de creadores locales. Levinas había participado de numerosos coloquios y conferencias sobre tendencias en el arte contemporáneo y coleccionismo. A su vez, organizó las exposiciones Argentina In Focus: Cristian Segura/Sergio Vega, en el Museo de las Américas de Washington y la dedicada al artista León Ferrari en Arlington Art Center de Virginia.

“Él empezó a coleccionar arte argentino, después se dedicó al latinoamericano y después a mirar alguna que otra cosa. Pero básicamente el arte de él es argentino. Ha tenido siempre muy buenas cosas de Brasil, cosas de los más grandes, de Tunga, de Cildo Meireles, de Ernesto Neto, ese tipo de cosas. De Argentina tenía a Víctor Grippo, Fermin Eguia, Rogelio Polesello, entre otros”, comentó Gabriel Levinas.

En 2020, junto con su esposa, Mirella, había recibido el Premio A al coleccionismo otorgado por la Fundación ARCO, el más prestigioso de iberoamérica.

Con respecto a la apertura del espacio en Madrid, su hermano comentó: “Era un proyecto muy lindo, estaba muy ilusionado. Iba a desplegar su Colección en un espacio de 500 metros que había comprado en Madrid. No sé qué sucederá, hay que ver que quieren sus hijos y mi otro hermano, pero a mí me gustaría seguirlo”.