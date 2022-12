Milagros Maylin renunciará a su cargo en CABA y se sumará a la campaña presidencial de Rodríguez Larreta

Milagros Maylin, funcionaria porteña y pareja de Horacio Rodríguez Larreta, renunciará en diciembre a la Secretaría de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires para sumarse al proyecto presidencial del jefe de Gobierno: asumirá un rol activo y el perfil que tendrá en la campaña electoral fue debatido con consultores de larga vinculación con el PRO como Jaime Durán Barba y Roberto Zapata.

La funcionaria mantendrá su trabajo vinculado con los adultos mayores y los barrios vulnerables y sumará la capacitación en la tecnología de jóvenes de bajos recursos. Ya está decidido que se mostrará con Rodríguez Larreta en compromisos sociales y en las actividades proselitistas. Como un anticipo de lo que vendrá, Maylin lo acompañó en la recorrida de hace 10 días en Santa Cruz.

Ahora, afirmaron que se sumará a la comitiva de Rodríguez Larreta en el viaje que emprenderá la semana próxima a los Estados Unidos, en una gira con un sesgo presidencial.

Dedicada a su tarea social, Maylin también comenzó hace dos meses a recorrer junto con el jefe de Gobierno los barrios más pobres del AMBA. La secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad es una de las creadoras y referentes de La Marea, una red de líderes comunitarios impulsada por el vidalismo que vincula a vecinos y referentes de barrios populares y villas del conurbano bonaerense.

Quienes la conocen de cerca aseguran que Maylin reforzará el trabajo social que desarrolla desde hace años y que “no se limitará a ser una dama de compañía” de Rodríguez Larreta.

Aún no está decidido quién reemplazará a Maylin en su cargo en la Ciudad. Circuló el nombre de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, titular del partido Confianza Pública, pero la versión fue desestimada en su entorno: dijeron que nadie la consultó sobre esa designación y que tampoco le interesa, aunque conoce sobre el tema que aborda la Secretaría que quedará vacante.

Ocaña es una de las más importantes aliadas del larretismo en Juntos por el Cambio de la Ciudad, aunque la dependencia que dejará Maylin no tiene autonomía y depende del Ministerio de Salud.

Sumar a su novia a su proyecto presidencial representa una fuerte decisión de Rodríguez Larreta, que fue tan debatida en su equipo como la confirmación de su relación con Maylin. Si bien algunos asesores lo veían bien para “aflojar” su imagen, otros pensaban que no era el momento ideal. Nadie dudaba, en cambio, de que debía renunciar al cargo que desempeña desde 2021.

El jefe de Gobierno, que se separó hace unos dos años de Bárbara Diez, confirmó su noviazgo con la funcionaria porteña el 13 de octubre pasado, durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio en el canal LN+.“Me enamoré y estoy muy feliz”, afirmó. “Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, sostuvo Rodríguez Larreta al referirse al tema por primera vez.

Según el jefe de Gobierno, “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda; es muy sensible y muy familiera”.

Hincha de Racing como Larreta, Maylin tiene 36 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación (egresada de la Universidad Austral con medalla de oro) y Magíster en Administración de Empresas, además de contar con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Según su cuenta de Linkedin, trabajó 10 años en el sector de telecomunicaciones para luego pasar a la gestión pública en 2016 como Directora General de Tecnología para la Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Humano porteño. Su paso por la administración porteña fue breve. A fines de aquel año pasó a formar parte del equipo de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, donde ejerció como Directora de Control de Gestión y Subsecretaria de Integración Social y Urbana (OPISU).

También fue Jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana, en el Barrio Mugica. En 2021 asumió como secretaria de Bienestar General, área que busca promover el bienestar integral de los vecinos mediante políticas que faciliten la integración social, promuevan hábitos saludables y garanticen la igualdad de derechos, con especial foco en las personas mayores. Su jefe directo es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Durante la pandemia, Maylin lideró la coordinación de la gestión de la estrategia contra COVID-19 en la Ciudad. Este fue el primer contacto laboral con Larreta.

Su vínculo político con la ex gobernadora fue Emmanuel Ferrario, actual vicepresidente primero de la Legislatura porteña, con quien tiene una estrecha relación de amistad desde hace años.