Llega la gran Feria de Editores a Villa Crespo

La construcción de una comunidad es la contraseña de identidad de uno de los fenómenos más relevantes de la última década. La Feria de Editores (FED) –que comenzará este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo, con entrada libre y gratuita en el C Complejo Art Media de Chacarita, donde se reunirán más de 330 sellos expositores independientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España– apoya la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, también conocida como ley de precio único. “No es un invento argentino, sus beneficios están probados a lo largo del mundo, como es el caso de los principales mercados editoriales: Alemania, Francia y España. La ley no impide a nadie trabajar ni hacer ofertas pero sí establece las normas para que la competencia se dé en un marco de igualdad donde todos los actores de la cadena del libro puedan prosperar y existir”, aclaró Víctor Malumián, uno de los organizadores, director editorial de Ediciones Godot, durante la presentación de la programación, que contará con las visitas internacionales de la canadiense Marie-Pier Lafontaine, el noruego Thomas Reinertsen Berg, la francosenegalesa Seynabou Sonko, la estadounidense Deborah Eisenberg y la española Luna Miguel.

Desregular el oligopolio de la industria papelera

La Feria de Editores manifestó su adhesión a la Ley 25.542 después de la preocupación que generó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijera en una entrevista con el diario La Nación que la derogación de esa norma fundamental para la industria editorial, promulgada en 2002, sería una cuestión a abordar por el Poder Ejecutivo. Para Sturzenegger el propósito es “beneficiar a los usuarios” –curiosa manera de referirse a las lectoras y lectores– con una hipotética baja del precio de los libros. “La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble”, cuestionó el ministro, acaso desconociendo que esta ley fue muy debatida y consensuada por los distintos actores del sector. “En Estados Unidos, la irrupción de Amazon hizo que los libros hoy salgan 40 % menos que hace diez años. No se puede pensar en nada más anticultural que no permitir que los libros lleguen baratos a la gente”, insistió. La Ley de Defensa de la Actividad Librera establece que los editores e importadores de libros deben fijar un precio de venta al público uniforme en todo el país para proteger desde las pequeñas librerías de barrio hasta las grandes cadenas. “La FED apoyó la ley, que se quiere desacreditar con datos sesgados”, le respondió Malumián a Sturzenegger. “Si quieren desregular, pueden hacerlo con el oligopolio de la industria papelera”, sugirió el editor.

“Ventas dignas”

Advertisement

La comunidad de editoras y editores, libreras y libreros, escritoras y escritores, lectoras y lectores que conforman y sostienen año tras año a la FED no vive de espaldas a un contexto socioeconómico cada vez más complejo. Entrando en el octavo mes del gobierno de Javier Milei muchos editores afirman que esta es “una de las peores recesiones” que recuerdan. “Hay un contexto económico del que no podemos escapar”, reconoció Malumián sobre las expectativas para esta edición. Los números de la Cámara Argentina del Libro (CAL) encienden las alarmas con una caída en la producción superior al 25 % y el descenso de las ventas en librerías que oscila entre el 20 y el 40 %. “Inevitablemente habrá menos venta que el año pasado”, afirmó Malumián pero también observó que la intensa comunidad de la FED, a la que definió como “muy especial”, espera la feria para poder hacer sus compras y estimó que todos los expositores tendrán “ventas dignas”. A diferencia de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que dura 19 días y hay que pagar entrada, la FED es con entrada libre y gratuita los cuatro días. Otro detalle no menor es que el precio promedio de los libros que desplegarán los más de 330 sellos que exhibirán sus propuestas ronda los 19.000 pesos, más de 10 mil pesos por debajo del precio de los libros de los grandes grupos editoriales, que están más cerca o incluso superan los 30.000 pesos.

Una peregrinación a Chacarita

Durante los cuatro días de feria en horarios pico, el tiempo de espera para ingresar al C Complejo Art Media no superará los 10 minutos. En caso de que haya demora, la FED invita con café (de Manifiesto café) y magos haciendo magia de cerca. Cada visitante recibirá de regalo un libro, realizado gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), que en esta ocasión versará sobre la violencia, con textos de María Sonia Cristoff, Diego Golombek, Betina González, Juan Mattio, Elena Medel, Luna Miguel, Diego Muzzio, Ricardo Romero y Andrea Toribio. El volumen está ilustrado por el equipo del Programa de Ilustración Profesional Posgrado FADU-UBA, codirigido por Florencia Capella, Martín Laksman y Laura Varsky.

Una vez que los visitantes puedan entrar encontrarán los mejores títulos de narrativa (novelas y cuentos), ensayo, poesía, música y cine, ciencias sociales y humanidades, periodismo, libros ilustrados, libros-álbum y novela gráfica, entre otros géneros y temáticas de editoriales argentinas como Sigilo, Ampersand, Ediciones Godot, Caja Negra, Entropía (que festejarán sus veinte años), Eterna Cadencia, Sudestada, Adriana Hidalgo, Mardulce, Bajo la luna, Gourmet Musical, Corregidor, Limonero, Excursiones, Blatt & Rios, Beatriz Viterbo, Pequeño Editor, Marea, Siglo XXI, Asunto impreso, Gog & Magog, El cuenco de plata, El hilo de Ariadna, Caleta Olivia, Ninguna orilla, Alto pogo, Editorial Biblos, Eloísa Cartonera, Caballo Negro, Cactus, Chai, 17 grises, Calibroscopio y Documenta/Escénicas, entre otras. Del exterior participarán Fósforo y Lote 42 (Brasil); Cuneta, Banda propia, Eleuterio y La Pollera (Chile); Abisinia, Mirabilia y Caballito de acero (Colombia); Antílope, Gris Tormenta, Grano de Sal, Elefanta y Almadía (México); Arandurá (Paraguay); La caída (Ecuador); Criatura, Hum y Estuario (Uruguay); Acirema (Venezuela); Barret y Página Indómita (España).

Advertisement

El jueves 8 y el viernes 9, de 11 a 14 horas, la FED abrirá sus puertas exclusivamente para librerías y bibliotecas, que podrán acceder a un descuento del 50% en los stands adheridos (según los organizadores el 90%), de la mano del Programa Librerías Aliadas. Una novedad de esta edición es que se habilitará la terraza del C Complejo Art Media durante el sábado y domingo con actividades en un espacio a cielo abierto para sentarse, tomar algo y charlar sobre lecturas pasadas y futuras.

Apenas abra la FED, la primera actividad será el anuncio del Premio a la Labor Librera entre las cinco librerías finalistas: La Sede, situada en Bariloche; Libro de Oro, de Tucumán; Los Confines, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires; Céspedes y Magia y Mandolina, de la Ciudad de Buenos Aires. El premio consiste en 1.000.000 millón de pesos para comprar libros en la feria, con un 50% de descuento en los stands adheridos.

Escribir la urgencia

Advertisement

Entre los más destacado de la programación cultural el jueves a las 17 horas se desarrollará la conversación en torno a “Escribir la urgencia. El lugar del arte en un mundo colapsado”, con Sandra Santana, Madeleine Wolff y moderación de Santiago Craig. El cierre del primer día, a las 19,30, tendrá como tema “Sobre la decisión de escribir”, una charla sobre los conflictos y los factores que llevan a los escritores a comenzar un proyecto de escritura, con Nurit Kasztelan y Luis Gusmán, acompañados en la moderación de la editora Leonora Djament.

El viernes a las 14 arrancará con “Una historia, dos lenguajes”, un intercambio sobre los procesos creativos entre la escritora Alejandra Kamiya y la ilustradora Yael Frankel, que acaban de publicar juntas el bellísimo libro ilustrado De un gris antiguo por Limonero. La charla estará moderada por la periodista Karina Micheletto. A las 19.30, la editorial Entropía celebrará sus veinte años con varios de los autores del catálogo: Romina Paula, Diego Muzzio, Leandro Ávalos Blacha, Carlos Ríos, Roque Larraquy, Virginia Cosin, Santiago Loza, Mercedes Halfon, Santiago Craig y Laura Wittner.

¿Por qué se puso de moda pegarle al progresismo? Paula Puebla y Pablo Semán reflexionarán el sábado a las 15.30 sobre el lugar del progresismo en un momento de instalación de la derecha como nuevo statu quo. A las 17, Deborah Eisenberg, la autora de Taj Mahal y La venganza de los dinosaurios, dialogará con su traductor argentino, el escritor Federico Falco. El cierre del sábado, a las 19.30, será con una charla con el escritor noruego Thomas Reinertsen Berg sobre cómo, cuándo y por qué la economía global nació en frasco chico. La expectativas del domingo están puestas en “La escritura como denuncia”, a las 17 horas, con la canadiense Marie-Pier Lafontaine, autora de Perra y Armas para la rabia; y para finalizar, a las 19.30, será el turno de “Moverse entre lenguas”, con la francosenegalesa Seynabou Sonko y la actriz, escritora y traductora Mónica Zwaig.