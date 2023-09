Liliana Heker inaugurará la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La maestra de varias generaciones de escritores, que publicó su primer cuento a los 17 años, en una de las revistas literarias más legendarias del país, El Grillo de Papel, estará a cargo del discurso inaugural de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del jueves 25 de abril al 13 de mayo de 2024, en el predio de La Rural, con Lisboa como la ciudad invitada de honor. Cuando Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, mencionó el nombre de Liliana Heker, editores, escritores y periodistas presentes en el auditorio Borges de la Biblioteca Nacional celebraron el nombre de la autora de La trastienda de la escritura –“una especie de autobiografía literaria donde establece su compromiso con la imaginación y con la libertad creadora”, como la definió Martínez–, aunque una nota al pie extraliteraria alimentó el rumor de la “confabulación bostera”. Heker y Martín Kohan, el escritor que habló en la apertura de este año, comparten la condición de ser hinchas de Boca Juniors.

“Leer es soñar de la mano con otro”

Martínez, que definió a la Biblioteca Nacional como “el refugio de la memoria de todo lo que hemos escrito, de todo lo que somos”, destacó que los libros son “un medio de transporte de las ideas, de la imaginación, del conocimiento”. El director general de la Fundación El Libro mencionó un breve ensayo del escritor mexicano Juan Villoro, “La pasión y la condena”, en el que afirma que Fernando Pessoa, ante la ausencia de precursores en la tradición literaria portuguesa, decidió creárselos a través de heterónimos que justificaran su vida y su poesía. Uno de esos heterónimos escribió: “Leer es soñar de la mano de otro”. Martínez reveló que la ciudad invitad de honor de la Feria 2024 nació de un sueño, cuando una mañana se reunió a tomar un café con João Ribeirete, agregado cultural de la Embajada de Portugal en la Argentina, y le dijo: “¿Qué te parece si confabulamos para que Lisboa sea la próxima Ciudad Invitada de Honor?”. Y el sueño comenzó a rodar.

El ministro de Cultura, Economía e Innovación de Lisboa, Diogo Moura, comentó que en su primera visita a Buenos Aires pudo pasear por las calles, hablar con los taxistas, “probar algunas delicias gastronómicas como las carnes a la brasa” y también la popular pizza de Guerrin, además de visitar el barrio de la Boca y algunas librerías. “Buenos Aires respira cultura y talento a cada paso, es una ciudad vibrante y acogedora”, la calificó con la alegría de saber que pronto regresará a esta ciudad con la que generará “un nuevo amor que quiero alimentar”. “La ciudad de la inspiración”, buscará acercar la diversidad y riqueza de los autores y la escritura contemporánea que se hace en Portugal. “El libro y la literatura son la garantía de la independencia, de la autonomía del pensamiento y de la creatividad. El mejor y mayor compromiso con la libertad que podemos asumir es el compromiso con la lectura”, planteó Moura y recordó que el fado fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011. El músico Jose Manuel Neto interpretó tres fados con una guitarra portuguesa.

Una cancha de Boca por día

El ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, ponderó que “en tiempos tan turbulentos” la Feria del Libro es “un metrónomo”, un evento para celebrar y reflexionar. Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro que comparte la pasión por Boca Juniors con Kohan y Heker, precisó que el libro, “ese objeto enorme pero que cabe en una mano a la vez”, convocó en 2023 a casi 1.250.000 personas en el predio de La Rural. Para hacer una analogía gráfica, Vaccaro observó que la pasada edición de la feria congregó a más de 20 estadios de Boca repletos (la Bombonera tiene 60.000 lugares). “Es como si cada día la Feria llenara una cancha de Boca”, comparó y agregó que “genera entusiasmo en los lectores que la acompañan”. Después del fervor xeneize, Vaccaro volvió a la realidad más cruda: los “problemas acuciantes” que enfrenta la industria del libro ante “la falta y encarecimiento del papel que atenta contra la bibliodiversidad” y la “necesidad urgente” de resolver el tema del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que pagan las librerías. “Ni el oficialismo ni la oposición han estado a la altura de subsanar ese gravísimo error”, criticó Vaccaro el hecho de que las librerías sigan sin estar exentas de pagar IVA.

Otras maneras de destruir una sociedad

Faltan más de siete meses para que Heker, autora de las novelas Zona de clivaje y El fin de la historia, hable en la apertura de la Feria del Libro en el predio de La Rural. A 40 años de la recuperación democrática, con un discurso de odio y negacionista, Javier Milei puede ganar las elecciones presidenciales de octubre, en primera vuelta o en el ballotage. “Como nos debe ocurrir a muchos, mi primera reacción ante la posibilidad de que pueda ganar un candidato de ultraderecha, en quien prevalecen el odio, la ignorancia y el desprecio absoluto por los requerimientos básicos de todo ser humano, es el espanto, la desesperación”, admite la escritora. “Más allá de esa respuesta visceral, estamos ante una instancia nueva, no solo nacional, también mundial, que requiere nuestra lucidez y nuestros aportes. Creo que debemos entender, sí, que ya no hacen falta golpes de estado al estilo de los que conocimos a partir de 1930; que hay otras maneras de destruir una sociedad en función de los intereses de unos pocos. Pero, sobre todo, quiero señalar lo que más me preocupa, lo que más nos debe preocupar en tanto argentinos. Lo grave no es que exista un loco o un mesiánico o un odiador; siempre han existido. Lo verdaderamente preocupante que alguien así sea masivamente votado”, reflexiona Heker y resalta que siempre hubo “cierta conciencia política”, respuestas masivas como la que se dio durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en Semana Santa, o ante la posibilidad que se instituyera para los represores el dos por uno.

“Qué está pasando en nuestra sociedad, eso es lo que tenemos que preguntarnos; por qué, ante una situación actual que sin duda es mala, se elige el descalabro, la destrucción de un país. Estamos ante una instancia totalmente nueva y creo que el desafío que nos toca es analizarla y afrontarla”, advierte la escritora. “Qué nos está pasando, y por qué, y cómo hacemos para revertir esta situación, para que cuestiones básicas que nos conciernen a todos, como la educación pública, la salud pública, la alimentación, la vivienda, el trabajo, vuelvan a ser requerimientos a los que cada uno considere que tiene derecho y por los que vale la pena luchar. Cómo lo conseguimos; no tengo la respuesta pero vale la pena que la busquemos”, concluye Heker.