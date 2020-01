Leticia Brédice confesó entre risas que hizo una falsa denuncia por violencia de género

(CABA) A mediados de octubre, Leticia Brédice sorprendió al denunciar a su novio, Federico Parrilla, por de violencia de género a través de las redes sociales. Sin embargo, el hecho no trascendió ni tomó una vía formal porque horas después la artista se arrepintió de sus dichos y pidió disculpas.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Griselda Siciliani derritió las redes con un peculiar «saludo al sol»

«Basta. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Me gritás tanto que no se entiende. Me cansaste. Así no me hablás más, mala leche. Machista, me agredís sin parar. Sos antiguo, sos el demonio. Vos tenés calle, put… noches. Respetame, pendejo con chupines», le había advertido.

Poco después, la actriz contó que la había «pifiado» y que se arrepentía de las fuertes acusaciones públicas que hizo contra su pareja. Es su momento, explicó que reaccionó así después de haber discutido con él por teléfono. «Él me dijo que me iba a cortar y yo le dije ‘vas a ver que si te hago una historia en Instagram, me mirás'», afirmó en PH, Podemos Hablar.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Diego Boneta se pone nuevamente en la piel de Luis Miguel en la segunda temporada de la serie

Pero ahora volvió a hablar del tema y sus llamativas declaraciones encendieron las redes sociales.

«Vos denunciaste violencia, ¿cómo estás con tu pareja?», indagó el notero de Los Ángeles de la Mañana. «No, no. Yo denuncié violencia y me equivoqué. Eso por estar mamada. Perdoname que lo tome con un chiste. La verdad que no me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que quería una maldad. Perdón que me ría, no hay que banalizar«, explicó entre risas ante el asombro del notero.

Esta declaración le valió duras críticas en Twitter donde los usuarios apuntaron contra ella. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario