Lali Espósito daría vía libre a enamorarse de una mujer

Frontal, directa, sin vueltas, libre, Lali Espósito está instalada en Madrid, España, desde junio, adonde viajó para finalizar con las grabaciones de Sky Rojo, una serie original de Netflix. Desde allí, en conversación con Clarín para promocionar el lanzamiento de Libra, su cuarto álbum de estudio, realizó una confesión: tuvo Covid-19.

La segunda ola de coronavirus está golpeando fuerte a Europa. Países que imponen el toque de queda, actividades cada vez más limitadas y restringidas… Hasta el momento, España registró más de un millón de casos, y la argentina es una de las que contribuyó a engordar esa cifra.

“Muchos del rodaje hemos pasado el Covid. Esto es algo que no se sabe pero hace unos meses lo pasé acá, en España. La vuelta mía al rodaje fue súper intensa en cuanto a protocolo”, cuenta Lali, quien era testeada cada cuatro días con una prueba PCR por Vancouver, la productora de la ficción.

Lali Espósito confesó que tuvo coronavirus mientras grababa la serie Sky Rojo para Netflix.

“Tuve los síntomas obvios. Fiebre, que gracias a eso pude saber que era Covid. Tenía tos, se me fueron el gusto y el olfato por siete días, que es un drama espantoso. Y después, estuve en mi casa hasta que de todos los estudios terminé dando negativo”.

Por cuestiones de protocolo el rodaje de la serie tuvo que ser suspendido por varios días y todos los trabajadores sometidos a testeos.

“Es un virus que nos vino a joder la vida un poco a todos y, particularmente porque lo pasé, puedo decir humildemente, porque hay gente que la ha pasado peor que yo y gente que ha perdido la vida, que sufro mucho cuando se lo banaliza. Se le quiere quitar peso. No es un tema para boludear. Hay que tomárselo en serio. No es sólo ser responsable por tu salud sino por la de los demás. Creo que eso pone en tela de juicio la ética, la moral y el amor por el otro, y de cada individuo en la sociedad. Creo que eso deja ver cosas muy malas y muy buenas”, reflexiona.

Ya recuperada y con ninguna secuela que sea palpable a través de una videollamada por Zoom, la artista está lista para sorprender a sus fanáticos con la llegada de un nuevo disco Libra, este jueves 12 de noviembre, sin previo aviso. Un cuarto álbum que suena más urbano que cualquiera de los anteriores.

Así es la tapa de «Libra», el nuevo álbum de LALI.

“El nombre, además de que es mi signo, tiene que ver con una cuestión de equilibro, que tuve muy presente todo el tiempo mientras lo hacía. Enfrentarse a un cuarto disco no es fácil, porque no querés repetirte con lo anterior pero a la vez no querés hacer algo que no seas vos, que no sea genuino, verdadero. Estuve durante estos dos años trabajando estas canciones, en la búsqueda del equilibrio en la mezcla de sonidos de pop-urbano que nunca había hecho”.

Los tintes del reguetón, el trap y el hip hop quedan confirmados con las colaboraciones que tiene el disco. Además de CNCO con Como así, se suman Mau & Ricky para No puedo olvidarte, Noriel en Pa’ que me quieras y Cazzu en Ladrón, que fue la única de todas la canciones que los fanáticos sabían que se estrenaría este jueves.

“Cazzu es una de las mejores artistas urbanas que hay. Tenemos algo en común aunque parezcamos tan distintas. Nos une nuestra manera de vivir nuestro trabajo, desde un relax. Tenemos un código muy parecido que es la calle, los barrios en los que cada una creció. Los dos sabemos lo que es ganarse lo propio, cómo cada una logró el lugarcito en el que está ahora, y las dos podemos salir de nuestra zona de confort como es Argentina y poder trabajar en otro lado”, dice.

Además de ser la unión explosiva de dos referentes femeninas de la música, Ladrón marca el debut de Lali como directora de videoclip. La cantante reconoce que gracias a su experiencia en televisión desde muy chiquita y a esa personalidad de querer estar involucrada en todo, aprendió de planos y luces.

“Cuando le estaba contando a mi equipo de laburo lo que quería, lo hacía con tanta seguridad; la idea de que sea blanco y negro porque creo que no hay mucho con esa estética en lo pop urbano… Quería jugar a que éramos dos divas. Para mi Cazzu es una diva en los que hace y a mí me encanta jugar a ser diva en lo que hago. Poner en tela de juicio lo que todavía se considera femenino y qué es ser femenina de verdad. Mi equipo dijo que fuera yo la directora. Al principio me cagué toda, porque tenía que estar en frete de cámara y después salir a ver la toma”, resume Lali.

Otra de las canciones que se destaca de Libra es Una esquina en Madrid, tal vez la más alejada de esta nueva estética urbana de Lali. Fito Páez colaboró con la composición de la música y su voz está presente en el coro.

“Le mandé a Fito lo que había escrito porque él ya me venía opinando sobre otras canciones. Me respondió con un video de él sentado en el piano buscando melodías. Cuando lo vi, yo lloraba. Me dijo: ‘Olvidate. Esto me encanta; te hago la música’. Y me puso todo un nivel de talento a disposición. En el coro hay un montón de personas de muchos países que muy generosamente se han sumado y Fito también lo canta. Es la última canción del disco, es la frutillita de Libra”, cuenta.

No es la primera vez que ambos trabajan juntos. El autor de Mariposa Tecknicolor la invitó a ser parte de un show que hizo en The Fillmore Theater en Miami y luego la sumó a su último disco, La conquista del espacio, en la canción Gente en la calle.

“Trabaje con él, lo digo y me sigue pareciendo una fantasía. Trabajé con Fito por la generación absoluta de él. Era un hito de mi vida. Si podía soñar algo era cantar con Fito, y lo pude vivir”.

En septiembre la actriz dio a conocer a través de Twitter que terminó su relación con Santiago Mocorrea después de 4 años de noviazgo. Al ser consultada por qué canción del disco define su estado civil, respondió Bailo pa’ mí, que en su letra dice: ”Mejor sola que mal acompañada”.

“No se la dedico a Santi, que es lo más del universo. Esta canción la hice cuando estaba en pareja, uno no hace siempre canciones autorreferenciales. Me pareció una buena propuesta para que la solteras bailen y tiene esta intención de que no necesito ponerme linda para el otro. Lo hago para mí. Siempre, a pesar de estar de novia mucho tiempo, viví mi individualidad, mi sexualidad, mi vida, de una manera muy potente. Soy como muy relajada por como vivo el amor”.

Los rumores sobre que tenía una nueva pareja no tardaron en aparecer. Se la vinculó con el español Andrés Ceballos, el cantante de Dvcio, grupo con el que Lali estrenó la canción Soy de volar. Para terminar con esas especulaciones, la ex Teen Angel subió un video a Instagram besando a Alejandra Efímer, la novia del cantante y causó un revuelo en las redes sociales.

“Me veo enamorándome de alguien de mi mismo sexo. Soy muy enamoradiza y, naturalmente, siempre tuve relaciones con hombres, pero nunca diría que no me podría enamorar de una mujer. Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar tranquilamente”, explica.

Pero cuando las versiones se disipaban, aparecieron nuevas fotos de una Lali compartiendo abrazos, arrumacos y besos, esta vez con el director español David Victori (38), que sorprendieron a sus seguidores. Sin embargo, por ahora tanto del lado de la actriz y cantante como del realizador no hubo más que silencio.

Y concluye: “Cuando uno va creciendo, se va liberando ataduras, cosas que tienen que ver con lo social. Estos chips que solemos tener sobre los que nos dicen de lo que está bien y mal. Nadie te puede decir cómo vivir el amor. Creo que a nivel social hay un gran avance sobre las libertades de la gente. No hay nada más maravilloso que ser libre en todos los sentidos. Una persona feliz es lo más libre posible y yo quiero ser feliz”.

