La foto de Cande Tinelli como conejita que arrasó en las redes

(CABA) La arrolladora personalidad de Cande Tinelli vuelve loco a más de uno en las redes sociales. Ahí la morocha no para de compartir deslumbrantes publicaciones con las que flecha miles de corazones.

Ahora, una vez más, la cantante arrasó con las miradas con una pícara foto a lo conejita que compartió en Instagram. Se trata de una postal en la que Candelaria derrochó sensualidad pura posando de perfil e inclinada, vistiendo una mini tanga, un suéter blanco y unas largas orejitas de conejo. El look acaparó de inmediato la atención de sus admiradores.

La intención del seductor retrato, según la propia artista explicó, era recordar a los internautas que este viernes estrenaba sencillos.

Las reacciones de los fans de la hija del conductor no se hicieron esperar. En pocas horas la candente publicación superó los 82 mil “Me Gusta” y no ha parado de cosechar piropos. NR

