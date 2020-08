Escándalo con Mauro Viale por sus comentarios machistas a la periodista Liliana Caruso

(CABA) Mauro Viale se convirtió en tendencia en Twitter este miércoles por la noche por sus comentarios machistas a la periodista Liliana Caruso, con quien estaba hablando sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona.

La actitud repudiable del conductor de A24 se conoce como mansplaining y se produce cuando un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo de manera condescendiente, por el simple hecho de asumir que él tiene un mejor manejo del tema que se esté tratando, desacreditando a su interlocutora simplemente por su género.

El diálogo entre Mauro Viale y Liliana Caruso fue el siguiente:

-Liliana: Yo creo que sí, que se tiene que ir (Messi), lógicamente, y espero que algún día vuelva a la Argentina

-Mauro: Ese equipo se comió 8 goles (por el Barcelona)…

-L: Sí pero también fue campeón de todo.

-M: Te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres.

-L: Sí, ya lo sé, no tiene nada que ver que sea mujer.

-M: Vos no entendés de fútbol. No entendés de fútbol. Vos sos varón, escuchame que te quiero explicar, jugás al fútbol, te comés 8 goles y se terminó la vida. ¿Qué me quiere explicar una mujer a mí?

-L: No, perdón, hay fútbol femenino. La que se come 8 goles también debe ser terrible.

-M: Una mujer se puede comer 14 y no pasa nada.

El accionar de Viale tuvo grandes repercusiones en las redes sociales, donde muchísimos repudiaron sus palabras:

Vino Mauro Viale desde la Edad de Piedra y le dijo a Liliana Caruso que “como es mujer no sabe de fútbol”. Mis respetos a Liliana por tener que aguantar la descalificación y el maltrato de su compañero. https://t.co/EOFMH51FPE — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 27, 2020

Qué miedo les tiene a las mujeres Mauro Viale 😂 https://t.co/xdrux7VH8a — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) August 27, 2020

Por favor Mauro 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻 https://t.co/LBiWM8VJGZ — Juan Marconi (@marconijuan) August 27, 2020

Me encantaría verlo patear una pelota a Mauro alguna vez https://t.co/k4Tv35RhRx — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 27, 2020

