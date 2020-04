La ofensiva propuesta laboral que recibió Sol Pérez en plena cuarentena

(CABA) Con teatros cerrados y los programas de televisión reformulados o en retirada, el medio de vida de caras conocidas de la pantalla chica comienza a peligrar. Sin embargo, aquellos con edad o reflejos para dar el salto tecnológico encontraron en Instagram un espacio para poder mantener algunos convenios comerciales en tiempos de pandemia.

Sol Pérez estuvo el martes como invitada «virtual» en Bendita , y la duda más grande de los panelistas precisamente fue cómo convertir las redes sociales en un espacio laboral. La conductora y actriz, que de eso sabe mucho, no obstante explicó que su apoyo a las empresas no está movido por lo que pueden redituarle sino por la solidaridad y el agradecimiento: «Con las marcas que me bancaron desde el principio, cuando no tenía seguidores, sigo laburando de forma gratuita, porque confiaron en mí. Me escribieron algunas que están medio en problemas con esta situación, y me pidieron si me podían mandar ropa y yo subir algunas fotos a mi Instagram. Les dije que sí, que no había ningún problema. No tengo en el alma eso de sacar puchitos de donde sea».

Sin embargo, no todas fueron buenas experiencias para ella: «Mi hermano, que es el que me maneja los canjes, me dice hoy: ‘Sol, nos ofrecen tanta guita para promocionar una página. Entré a verla, pero decía cosas tremendas, groserías».

Se trataba, como explicó después, de un sitio orientado al humor basado en la sexualidad, la provocación, y la agresión hacia la mujer. «Todo bien que me llamen -continuó- pero yo cosas así no puedo promocionar, tengo un límite . Me ofrecían mucha plata, arriba de 10…», sin dejar del todo claro si se refería a diez mil pesos, o como supuso Mercedes Ninci, 10 mil dólares.

Lo que sí confirmó Sol fue su regreso a la televisión, luego de su paso por Incorrectas y Polémica en el bar «Tengo una propuesta muy buena que arrancaría la semana que viene«. NR

