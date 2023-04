La Ciudad de Buenos Aires rindió homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas

La Ciudad de Buenos Aires rindió este domingo homenaje a los caídos y a los veteranos de la guerra de Malvinas al cumplirse un nuevo aniversario del conflicto bélico.

“Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales”, dijo Horacio Rodríguez Larreta a través de un mensaje publicado en Twitter.

“Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre”, señaló el Jefe de Gobierno.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, encabezó junto a autoridades del Gobierno porteño el acto de izamiento de la bandera nacional realizado en el Paseo de las Malvinas del Parque Indoamericano, del que participaron veteranos y familiares de caídos en la guerra de la Comuna 8.

Advertisement

“La valentía de todos ustedes, los veteranos, es uno de los acontecimientos heroicos más importantes de la historia argentina”, afirmó Miguel.

“Cada uno de ustedes y cada uno de los soldados que dieron su vida por defender a nuestro país nos enseñaron la importancia que tienen el valor, el coraje, el heroísmo y, por sobre todo, el amor a la patria”, dijo el Jefe de Gabinete.

El acto contó con la participación de los ministros de Gobierno, Jorge Macri, y de Cultura, Enrique Avogadro, y de la secretaría para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales, Carmen Polledo, entre otros funcionarios y legisladores.

Este acto culmina una serie de conmemoraciones iniciadas el año pasado cuando se cumplieron 40 años de la guerra, un aniversario que contó con numerosas actividades coordinadas desde el Gobierno de la Ciudad para recordar y homenajear a los héroes de la guerra.