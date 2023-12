La azafata que vuela a todos lados con Antonio Laje

En paralelo a su carrera como periodista, Antonio Laje se desempeña además como piloto de aviones privados. Y, según muestra en las publicaciones que realiza en sus redes sociales, es acompañado por una azafata llamada Luciana Lascialanda.

En paralelo, en su cuenta de Instagram tiene más de 19.000 seguidores, con quienes comparte distintas fotos y videos de su vida personal, así como también de los lugares que visita por motivos laborales.

Tiempo atrás, Antonio Laje subió un video a sus historias de Instagram en el que se mostró charlando con su compañera de trabajo. “Vamos a borrar la historia anterior porque a Luli no le gusta como salió”, contó. “Es que no salí muy bien en el video, me salió como la voz rara”, aclaró ella.

Advertisement

La despedida de Antonio Laje de la televisión

Hace unos días Marina Calabró contó en “Lanata sin Filtro” que el futuro de Antonio Laje en la grilla de América es una incógnita debido a problemas con las autoridades del canal.

“Alguien me comentó que a los encargados de la señal no les habría gustado la bajada editorial, sobre todo después de la primera vuelta electoral, es decir, de cara al balotaje, cuando ya quedaban dos opciones”, contó.

Desde el pasado 24 de noviembre Antonio Laje no forma más parte del programa “Buenos días, América”. En aquel momento se despidió con normalidad antes de dejar la conducción a cargo de su compañero Eduardo Battaglia

Advertisement

“Son prácticamente las 10 de la mañana, yo me voy a retirar un poquito antes. Tengo unos días, tengo que ir a hacer simulador a Estados Unidos”, explicó el periodista.