La Academia: Pampita no pudo contener las lágrimas en el último programa

La noche del viernes se disputó la gran final de La Academia (El Trece) la cual estuvo marcada por varios momentos emotivos a lo largo de lo que fue el último programa. Carolina Pampita Ardohain fue una de las grandes protagonistas por un conmovedor discurso sobre todo lo que atravesó en su vida personal a lo largo de los cinco años que se desempeñó como jurado. Desde el 2016, cuando ingresó como suplente de Moria Casán, hasta la actualidad, fueron muchos los cambios tanto en el terreno sentimental como en el laboral.

“Me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te merecés”, expresó Ángel de Brito mientras sostenía la mano de la modelo, justo antes de dar su última devolución. Con la sensibilidad a flor de piel, su frase despertó las lágrimas de Pampita, quien intentó contener el llanto para dejar asentado su último voto. Cuando llegó el momento de tomar el micrófono, se sinceró: “Yo amo este programa, vengo feliz de trabajar acá. Y cuántas cosas me pasaron desde que vine desde ese reemplazo de Moria hasta acá; cómo me cambió la vida; cómo me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de la vida”. En este sentido, la fecha en que debutó en ShowMatch fue una de las más turbulentas de su vida, ya que fue poco antes de su escandalosa separación de Benjamín Vicuña, con Eugenia La China Suárez como tercera en discordia.

“Cómo entré con el corazón destrozado, y cómo me voy con el corazón tan sano, tan lleno de amor, y con todas las cosas lindas que la vida y Dios me han dado. Todo eso lo transité acá, y esta es mi casa. Fue un placer venir todos los días a mi casa, compartir con ustedes, criar a mi hija ahí en el camarín, reírme a carcajadas, llorar con el alma por cosas que me atravesaban y las veía en la pista”, continuó con los ojos brillosos, mientras la cámara enfocaba a su marido, Roberto García Moritán.

“Lo digo siempre, este es uno de los programas más maravillosos que hay en la Argentina, que le dio lugar a tanta gente en nuestro país, que no hubiese tenido la oportunidad de hacerse conocer, y llenó de alegrías nuestros vidas. Son muchas décadas, crecimos con ShowMatch en casa, con Marcelo en la tele, con el ‘Buenas noches América’ y el ‘Chau, chau, chau’; y para mí es una gran honor el día de mañana decir: ‘Yo trabajé en ShowMacth’”, aseguró. Sobre el final la modelo volvió a agradecerle a la producción: “Gracias de todo corazón, siempre en mi alma este hermoso recuerdo”.

