Julián Cappa: “Queremos una comuna de primera”

Es el líder de Unión por la Patria en el territorio y busca presidir la comuna para los próximos cuatro años. Los vecinos valoran de él su gran ayuda en la pandemia, su trabajo cultural y el enorme diálogo con cada vecino e institución barrial. Quizás, su punto flojo fue no contar siempre con herramientas para solucionar el reclamo vecinal.

– ¿ Por qué te decidiste a encarar un segundo mandato para presidir la Junta Comunal?

– No es una decisión individual ni personal. Por un lado, cuando camino por la calle, o cuando los vecinos me visitan acá a la oficina de la Sede Comunal, es lo que me han dicho en los últimos años: presentate te quiero votar Vas a ser el Presidente de la Junta Comunal Y en relación a eso, desde el espacio Unión por la Patria que integro, se tomó nota de nuestro intenso trabajo en estos cuatro años, y mis compañeros y compañeras volvieron a elegirme para encabezar la lista, lo cual es una gran responsabilidad.

– En qué se diferencia tu proyecto al de JxC?

– En que nosotros queremos una Comuna de primera. Te doy un ejemplo: de 2007 al presente, en la Comuna 7, el GCABA no construyó ni una sola vivienda, ni con Macri ni con

Larreta como Jefe de Gobierno. Parque Chacabuco sigue sin tener un centro de salud propio, y sin una escuela secundaria pública. Y no se lo ha visto a Bouzas en estos cuatro años hacer fuerza para que nuestra Comuna deje de estar relegada. En cambio, en 2015, siendo Cristina Presidenta, inauguramos una nueva oficina de ANSES en Flores, en Rivadavia y Nazca. Luego,en 2021 pusimos en valor y ampliamos la atención en la Sede de PAMI de Emilio Mitre 668, y en 2022 inauguramos dos puntos de PAMI: uno en Av. Riestra y Camilio Torres y otro en Cruz y Perito Moreno, con el objetivo de descomprimir la Agencia 6 de Rivadavia y San Pedrito, y a la vez acercar PAMI a quienes viven en zona Sur de la Comuna.

– ¿Cuáles pensas que fueron los principales logros de tu gestión?

– En primer lugar, en el trabajo junto a Silvia Sbravatti y Ulises Bertinetti, mis compañeros de bloque en la Junta Comunal N° 7, de 2019 a la fecha, creo que hemos logrado que más gente ( o al menos más gente que antes) sepa que los Comuneros, existimos, que se conozca esa figura que la Ley de Comunas 1777 nombra como miembros de la Junta

Comunal. Al ser más conocidos, los Comuneros son más demandados, y la gestión es de mayor cercanía, tal el espíritu de la Constitución de la Ciudad. Luego, desde el Área de Cultura a mi cargo, hemos logrado traer al barrio a artistas del Teatro Colón, como Iván Rutkauskas, y abierto las puertas de espacios de arte como el Estudio López Armentia, un artista forense de nivel internacional, siempre con eventos gratuitos. Estamos desarrollando una tarea intensa y participativa como nunca; arrancamos todos los días a las 7 Hs de la mañana en la oficina del sexto piso de la Sede Comunal. Hemos incorporado la interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) a las visitas guiadas en el Museo Barrio de Flores y el Museo de Juguetes Antiguos Superbatuque, pese a la reticencia del GCABA a brindar los recursos para ello. Dos logros de nuestra gestión: por un lado, llevar la Cultura de calidad a cada rincón de Flores, Parque Chacabuco y Bajo Flores; por otra parte, haber acercado con más fuerza el Estado nacional a la población de nuestra Comuna. Ambas cosas son dinámicas, y queremos mejorarlas; para ello, necesitamos las opiniones, sugerencias y el acompañamiento de todas y de todos.

– ¿Por qué tu oficina aún sigue estando en un lugar inaccesible para personas con necesidades especiales?

– Por decisión de Federico Bouzas, presidente de la Junta Comunal N° 7, y del bloque de Comuneros oficialista (mayoritario). Hasta 2019, las oficinas de los Comuneros del peronismo siempre estuvieron en el quinto piso de la Sede Comunal, hasta donde se llega en ascensor. Sin embargo, al asumir el 10/12/2019, nos enteramos que nuestras oficinas estarán en el sexto piso, al que sólo se accede por escalera; ello documentado en el acta N° 1 de Junta Comunal (17/12/2019): https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2020/02/19/d5ab54bbbc3f3aa62989ff68e0eda4ac51614395.pdf

La Sede Comunal 7 (ex CGP 7) aún NO tiene una rampa o sistema para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Llegado el caso, hay una suerte de montacargas, que no es un elemento ideado para el traslado de humanos, y demora a la persona en cuestión, haciéndola sentir diferente;.

– ¿Cuáles son tus ideas para desarrollar en tu segundo mandato?

– Nuestra idea es poner en valor el muy rico pasado histórico de Flores y de Parque Chacabuco, y en base eso constituir un polo cultural con proyección turística; que las y los turistas, tanto del interior del país, como del exterior, que recorren San Telmo, Palermo o La Boca, se acerquen a visitar la casa natal del Papa Francisco en Flores; el mural que recuerda el paso de Manuel Belgrano por nuestro barrio el 24 de Enero de 1812, o el Parque Chacabuco, donde estuvo la primera cancha de Atlanta y en los '60 se dio parte de la batalla de Azules y colorados. Queremos promover mediante el turismo, ordenado y respetuoso de la fisonomía e identidad barrial, el desarrollo económico local, y generar más puestos de trabajo. Vamos a fortalecer a las instituciones privadas que guardan nuestra Historia, como el Museo Barrio de Flores, pero también a impulsar la puesta en valor en las públicas, como la Escuela Museo de Bellas Artes Urquiza, que preserva obras originales de Quinquela Martín y Lydis, entre otros grandes, pero hoy NO está abierta al público. Párrafo aparte merece la casona Marcó del Pont, de enorme valor histórico, y que requiere una refacción urgente. Tema ambiente: la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que haya un árbol cada tres habitantes; hoy en la Ciudad hay uno cada 8, y en la Comuna 7 un árbol cada 9 habitantes. Impulsaremos un programa de forestación, con especies autóctonas, para plantar al menos 5000 árboles por año. No vamos a plantar ni plátanos ni fresnos, ya que son exóticos, y en estos años han roto muchas veredas, y con sus raíces han dañado caños de agua y portones de cocheras.

– ¿Estás de acuerdo con el Metrobus de Alberdi?

– El llamado metrobús Alberdi-Directorio, dentro de lo que es Flores, abarca Alberdi de San Pedrito y Portela: en esas tres cuadras, hay un gran ensanche de Alberdi, por lo cual allí la circulación ya es fluida, y la obra, además de muy costosa, resulta innecesaria y perjudicial para el comercio y los frentistas. Sería más interesante realizar el ensanche de Av. Alberdi, desde Carabobo hasta San Pedrito, como se proyectó en los #39;60. Respecto de Av. Directorio, en nuestra Comuna el metrobús comienza en Portela y finaliza en San Pedrito. Especialmente en cercanías del Colegio Libertador, la obra del metrobús tal como está planteada está generando, y va a seguir produciendo una vez finalizada la construcción un gran caos vehicular. Comuneras y Comuneros de las Comunas 7, 9 y 10 hicimos una presentación judicial para señalar todas estas cuestiones; el GCABA no consultó a los Consejos Consultivos Comunales ni a las Juntas Comunales. No estamos en contra del metrobús en abstracto ni como sistema; ha funcionado en Av. Juan B. Justo o en la 9 de Julio; en cambio NO ha funcionado bien en Av. Garay, y en este caso, en Flores tampoco se ve que vaya a ser útil. En lo personal, no tengo auto y uso mucho el transporte público, así que el tema me toca de cerca.

– ¿Con cuál proyecto estas de acuerdo para solucionar el tema de los pasos a nivel?

– No existen soluciones mágicas, ni de un día para el otro. Algunas son a corto o mediano plazo, otras a largo plazo. Hoy la situación del tránsito en la zona centro y Norte de Flores, es acuciante. Hay que hacer algo ya. A corto plazo, en las calles más angostas, como Caracas o Granaderos, se podría construir un sistema de "sapitos". una especie de túnel pequeño que permite el paso de un vehículo automotor pequeño, como se ha hecho en el Norte de la Ciudad. Ese sistema podría implementarse incluso en algunas calles que hoy no tienen paso a nivel para vehículos, como Gavilán o Terrada. La solución a largo plazo se tiene que dar en una articulación del Gobierno nacional, que es el responsable del ferrocarril, con el de la Ciudad. La continuación del soterramiento sería una muy buena opción, y sino está la alternativa de la trinchera (sistema que usado desde Primera Junta hasta Once hoy en día). El viaducto en Flores lo vemos inviable, porque dejaría al tren muy cerca de las viviendas, especialmente en la zona de La mansión de Flores. El programa de Leandro Santoro para gobernar la Ciudad es muy serio y consistente; en articulación con una eventual presidencia de nuestro candidato Sergio Massa podría dar grandes resultados para Flores en particular y para la Ciudad en general.

– ¿Por qué el Frente de Todos no logra hacer pie en el centro de Flores (cantidad de votos) y en consecuencia, nunca haber ganado la comuna?

– Es una pregunta interesante. Primero, eso está cambiando de a poco. De hecho, en 2019 hicimos una muy buena elección en toda la Comuna, y si bien no alcanzó para ganar, los números de la zona centro de Flores fueron de los mejores en nuestra historia reciente. Luego, hay una cuestión de tradición en el voto de las familias, y cultural, si se quiere. Está extendida la idea de que el peronismo, hoy Unión por la Patria, está integrado por personas no instruidas, que no adhieren a la cultura del trabajo, etc. Esas creencias pesan bastante aún. Pero cada día que transcurre en Flores, Parque Chacabuco y Bajo Flores, vemos que la realidad nos marca lo contrario: somos Silvia Sbravatti, Ulises Bertinetti y yo quienes venimos todos los días a la Sede Comunal; o quienes en los últimos veranos hemos estado acompañando la situación de los cortes de luz, relevando los cortes o entregando agua. Somos también quienes organizamos los Operativos junto a Renaper para realizar DNIs, o junto a ANSES y PAMI para acercar esas instituciones a la ciudadanía del barrio. No mezclamos lo institucional con lo partidario; trabajamos para todas y todos los vecinos, y confío que la gente eso lo ve, y lo va a saber valorar. Cualquier vecino que esté leyendo estas líneas, podría hacer él o ella la experiencia de acercarse a la sede Comunal, y preguntar qué Comunero/s está/n presente/s o disponible/s. Flores de Papel podría relevar esas respuestas y les aseguro que serán elocuentes.

– ¿Qué idea aplicarias en el Barrio Ricciardelli para los proximos 4 años?

– Haría fuerza para cumplir la Ley. Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada, nos decía Perón. Existe una Ley, la N° 403, votada en el año 2000, que fija la necesidad de reurbanización del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Hace un mes varios vecinos del barrio presentaron en la Legislatura un detallado proyecto sobre el tema, que fue levantado por la Diputada Berenice Iañez. Luego, delegados del barrio también presentaron otro proyecto con aportes en también en la Legislatura. El Gobierno de la Ciudad no puede mirar para otro lado; el Estado porteño (hoy casi ausente), debe hacerse presente en este barrio, y plantear un proceso de reurbanización a mediano plazo, dando voz y protagonismo a quienes allí habitan, y trabajando en la integración real con el resto de la Comuna y de la Ciudad. Desde el Área de Cultura de la Comuna venimos articulando con la Escuela de ópera y música clásica que coordina la compositora Mailén Ubiedo Myscow, y está situada en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, justamente en el Barrio Ricciardelli. Trabajamos en fortalecer su trabajo y organizar Conciertos con las y los jóvenes que asisten, muchos de los cuales viven en el barrio. Desde el Área de Juventud, hemos desarrollado plantaciones de árboles autóctonos, en articulación con la UBA.

– ¿Qué opinión tenés sobre los talleres textiles en la comuna?

– Hay cierta confusión con el tema. Respecto de los talleres, en tanto unidades productivas, están prohibidos, porque en la mayor parte de la Comuna se haya prohibida la actividad industrial como uso del suelo. Allí necesitamos un Gobierno de la Ciudad fuerte y presente, como propone Santoro, que fiscalice, y que si hay que cerrar un taller, tenga una política integral de acceso al mundo del trabajo para esas familias. La ilegalidad se combate con más Estado, y con soluciones concretas. El Polo cultural, con las nuevas actividades (limpieza del espacio público, guía de turismo, desarrollo del sector privado, sería una opción. Luego, especialmente en la zona Norte de Flores, y dentro de ella, en el cuadrante Yerbal, Caracas, Gaona, Cuenca, se da otro fenómeno: la presencia de depósitos de tela (hablamos de 10 o 15 toneladas) y de galerías. De vuelta: para nosotros es fundamental cuidar el trabajo; pero necesitamos resguardar también la vida; los incendios cotidianos en la zona, y la presencia de vehículos de gran porte, hoy ponen en peligro a las vecinas y vecinos de esa zona. La gran mayoría de estos depósitos y galerías sí son legales, y se amparan en la mixtura de uso que trajo consigo el último código urbanístico y de edificación votando en la Legislatura en 2018. Aquella vez, igual que ahora con el metrobús, NO se informó ni se pidió opinión a los Consejos Consultivos Comunales ni a las Juntas Comunales. Nosotros le anticipamos a Larreta que los resultados iban a ser estos, y no se nos escuchó. Se votó a libro cerrado, y en soledad, sólo con votos del Pro, y toda la oposición unificada votando en contra. En el caso de los Legisladores de Lousteau, se abstuvieron, pero no se sumaron a votar en contra, aún sabiendo que podía pasar lo que ahora sucede. En síntesis, como propone Santoro, hay que derogar el código urbanístico, y reordenar las Comunas y la Ciudad, preservando la identidad de cada barrio, y generando trabajo de calidad.