Jujuy Jiménez se mostró bailando en Pinamar y estallaron las críticas

(PBA) Se vive una situación delicada en todo el mundo debido a la pandemia por el coronavirus. Es por esta situación que muchos seguidores de Sofía Jujuy Jiménez la cuestionaron por viajar tanto durante la cuarentena, acusándola de no cumplir los protocolos.

Sofía, quien vive en Capital Federal, ya estuvo en Jujuy, Villa Carlos Paz y actualmente subió un video bailando en Pinamar sin barbijo.

«Sos una figura pública, lamentablemente también llevas como un sentido de conciencia para tu público. Todos estamos sin ver a nuestra gente y de pronto, no lo digo solo por vos, una parte de la farándula viaja como si nada (al menos eso lo que se ve) es hasta un cierto punto doloroso por lo injusto», «El finde pasado estabas en Carlos Paz, ahora en la playa ¿cómo haces para trasladarte por todos lados?», «Yo soy de Pinamar y no entiendo que hacés vos ahí Sofía. Te aprecio y admiro, pero no me parece que estés en medio de una pandemia, de disfrute en otro lugar que no sea tu casa. Te vas a Jujuy, ahora acá. Todo bien pero no me parece, no estoy de acuerdo», «¿En ningún lado de todos los que fuiste hacés cuarentena? dejá de mostrarte. Hay gente que no ve a su familia hace meses«, son algunos de los comentarios de los usuarios de las redes.

La modelo respondió con cierta gracia a las acusaciones de sus seguidores: «Cumplí con todo lo que se pide, que en realidad era un solo permiso. Por eso insisto en que averigüen antes de enojarse. Y me tomo el trabajo de responder algunos comentarios primero porque se me fue el sueño, segundo porque veo que hay mucha gente enojada al pepe y tercero porque ¿al ser un «personaje público» uno tiene que responder o explicar su accionar? Ponele». «Vivamos lo mejor posible nuestras vidas sin fijarnos en los demás. El cuidado es individual, cada uno sabe lo que hace y cómo se cuida. Y nadie está exento de contagiarse, acá, allá o donde sea», agregó.

En tanto, algunos usuarios salieron a bancarla por estos comentarios que le llegaban a su posteo. Y ante el pedido de un seguidor si traía a su madre, ella contestó con humor: «No tengo drama, posta que tengo lugar en el auto«.

