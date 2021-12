Juana Viale está construyendo una casa con una forma peculiar

Juana Viale y Agustín Goldenhorn se irán a vivir juntos a una nueva casa. El arquitecto está trabajando en la construcción de un novedoso hogar que compartirá con su pareja. Será una casa circular que tendrá enormes ventanales y permitirá una vista al exterior, en el que habrá una pileta y un extenso jardín.

En su cuenta oficial de Instagram, Agustín compartió algunas imágenes del proyecto. Apenas realizó los cimientos, escribió en un papelito con los deseos y las gracias por poder cumplir el sueño de la casa propia. Luego, señaló: “Nuestra casa. Todo es circular. Todo viene, todo va”. De esta manera, la pareja formará una familia ensamblada con los hijos de ambos. Él ya es papá de Mila y Silvestre, de madres diferentes. Mientras que la conductora es mamá de Silvestre y Alí, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela; y de Ámbar, la hija que tuvo con Juan de Benedictis. La joven se fue a vivir a Francia para estudiar la carrera de Artes Visuales en la universidad francesa de La Sorbona.

A pesar de ser muy reservada con su vida personal, Viale contó cómo conoció a Goldenhorn: “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta, y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante cerca de Aeroparque. Me dice: ‘Si estás cerca, pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, medio gruñona, le digo: ‘Bueno, tienen a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice: ‘Yo tengo alguien para presentarte’. Me muestra la foto y le digo: ‘No, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice: ‘Yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín’, y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”.

Hace unos meses, la nieta de Mirtha Legrand puso a la venta su casa ubicada en San Isidro que ella misma se encargó de decorar con su propio estilo. La propiedad está sobre un terreno de 726.73 metros cuadrados ubicado en la localidad de Béccar, que tiene en total 506 metros cuadrados cubiertos. De esta manera, ya se estaba preparando para la próxima mudanza al nuevo hogar con su pareja. Tiene dos pisos, cinco cuartos con sus respectivos baños y un garaje en el que entran dos autos. En en el living hay una chimenea que le da mucha calidez al ambiente. Mientras que la cocina es muy cómoda y tiene una isla en la que Juanita suele grabar los videos para Instagram preparando platos vegetarianos. Uno de los aspectos más interesantes es que la casa tiene jardín, una galería con parilla, una pileta con jacuzzi y solarium.

