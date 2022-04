Juan Francisco Lorenzi tiene 22 años e hizo de la creación de memes una pequeña empresa

Tiene 22 años, pero empezó a los 9 y de manera lúdica a crear memes en Twitter. Con el tiempo, Juan Francisco Lorenzi cambió de red social, pero hizo de los memes una “fábrica” de contenido viral con presencia en más de diez países. Para él esa actividad se traduce en una agencia de entretenimiento y publicidad que produce a pedido para otras marcas, además de potenciar Aguantá!, su sello en Instagram, TikTok y Youtube. “Armé un grupo de jóvenes creativos con los que nos repartimos tareas de trabajo, compartimos la misma pasión, y conocemos a nuestra audiencia”, cuenta a PERFIL. En paralelo, cursa cuarto año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de La Plata, juega al básquet en la primera de Banco Provincia, y es fanático de San Lorenzo.

—¿Cuántos memes “producen” por día?

—Hasta hace un año subía de diez a veinte por día. Después, tres o cuatro porque el algoritmo de Instagram estuvo bajando muchas cuentas. Esto le pasó a famosos como, por ejemplo Coscu o la novia de L-Gante. Por cualquier denuncia, te bajan la cuenta. Instagram tiene un robot que te borra cosas que no te tiene que borrar, luego te devuelven la cuenta y te dicen que la eliminaron por error, pero te dejan unos días sin la cuenta. Si estás verificado se puede recuperar de manera más fácil y no estás tan expuesto a ese problema.

—¿Qué hechos generan mayor actividad?

—Los partidos de fútbol como un Boca-River; y cuando juega la Selección, es de los mejores días. Por ejemplo, el video de Antonella (Roccuzzo) recibiendo efusivamente a Messi post-Copa América, alcanzó los 300 mil likes y más de un millón de reproducciones en una hora. Los que más alcance y aceptación tienen están ligados a la coyuntura, con abordajes humorísticos, ya sea la Navidad o las series del momento. También todo lo referido a programas de televisión, y a partir de personajes muy famosos. Y las peleas como las de Wanda Nara y Mauro Icardi; o lo que pasó con Will Smith y Chris Rock en los premios Oscar también. Ese tipo de cosas a nivel internacional se viralizan muy rápido, tiene un montón de engagement y la rompen. Son contenidos que no tienen fronteras.

—¿Hay mejores días de rating de memes?

—Sí, Los lunes, viernes y domingos son los mejores días, porque son los días que la gente quiere mucho u odia mucho.

—¿Cuál fue la primera empresa que te pidió un meme?

—Fue para una campaña de Gabriela Michetti, en 2015. No fue con Aguantá!, pero yo ya hacía memes en Twitter. Igual dejé esa red porque me cerraron la cuenta pensando que yo era un Bot por cómo tuiteaba y aún no la pude recuperar. Igual es la mejor red social para encontrar los temas del día resumidos en las tendencias.

—¿Qué tipo de empresas los buscan?

—Comúnmente las de e-commerce, o la de citas por internet. En general, son las que más pagan. Youtube, por ejemplo, paga con los anuncios que se emiten antes de cada video y, además, hay empresas privadas que abonan por descarga o segundo de publicidad en el video. En cuanto a Instagram, lo que se vende es el lugar para marcas en las historias o posteos, o para posicionarlas como tendencia a través del humor. Esto se hace también sea para una cuenta personal de una figura pública o una campaña corporativa.

—¿Cuánto sale un meme por encargo?

—En general, entre US$ 100 y 200.

—¿Algún famoso les quiso hacer juicio por usar su cara para un meme?

—Los famosos nunca tienen problema. Es más; te repostean el meme. En mi caso, por ejemplo, lo hicieron L-Gante, María Becerra, Julián Serrano, Lizardo Ponce, Flor Vigna…

—¿Podés vivir de fabricar memes?

—Sí, te alcanza para mantenerte y ahorrar para viajar. De hecho hace poco me compré mi primer auto.

—¿Quienes integran Aguantá! también viven de esto?

—Son todos jóvenes creativos, que entienden muy bien el mundo tecnológico y entretenimiento digital. Por mes podemos sacar un sueldo para cada uno. Se puede vivir tranquilamente de las redes sociales mientras hagas buen contenido y tengas público. Mi novia Luisina Gliemmo, también forma parte del equipo y pasamos mucho tiempo innovando para traccionar público y generar likes. A su vez ella tiene una cuenta de Instagram con un millón de seguidores llamada @tipicaok y también produce memes.

—¿Qué tipos de encuestas usan en Aguantá!?

—Pregunto a la gente en las historias o hago encuestas para saber qué les gusta y uso eso para encauzar los contenidos y noticias del día. Por las estadísticas de la cuenta, me doy cuenta si tengo más seguidores mujeres, u hombres, edades, países y cuáles son más activos. Hacer memes de noticias que la gente todavía no se haya enterado, es una de las estrategias que generan alto impacto.

—¿Cómo sabés que lograron un meme exitoso?

—Cuando a la hora de publicado tiene más de treinta mil o cuarenta mil likes. También es un parámetro que en los primeros diez minutos registre más de ocho mil likes. Y en Instagram lo que tiene más repercusión son los videos.

—¿Controlás ese “rating” a diario?

—Todo el tiempo analizo métricas y repercusiones de lo que posteamos. El 80 por ciento de los que tienen más de un millón de seguidores son adictos a los likes. El que diga lo contrario está mintiendo. Todos quieren que su contenido tenga el mayor alcance posible porque eso se traduce luego en auspiciantes, negocios y rédito económico. Por eso siempre estoy enfocado en la comercialización y explotación 360 de los canales y redes sociales.

—¿En qué países ustedes tienen mayor repercusión?

—Principalmente en Argentina, también en Uruguay; después en Chile, Colombia, Paraguay, España y México. Los memes que son más universales son los que producimos en fechas temáticas como, por ejemplo, el día de la madre, del padre, de la infancia, también para Navidad, Pascuas, San Valentín…El amor, el tema de los y las ex, el frío o el calor, son tópicos que no tienen fronteras.

—¿A quién seguís de los generadores de memes argentinos y extranjeros?

—Sigo algunos de acá; de afuera no sigo a ninguno sinceramente. Pero sí veo a un montón.

—¿Te estás ampliando en emprendimientos fintech?

—Estoy incursionando en el tema de las criptomonedas, estoy aprendiendo. No te digo que soy experto, pero entiendo bastante sobre blockchain, contratos inteligentes, sobre tokens. Me manejo perfectamente en criptomonedas, las uso todos los días como medio de pago, no como inversión.

Comentarios

Ingresa tu comentario