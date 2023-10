Jorge Martínez, internado de urgencia

El reconocido actor Jorge Martínez de 76 años fue hospitalizado este fin de semana debido a complicaciones relacionadas con una infección urinaria. La noticia fue confirmada por Linda Peretz, quien está a cargo de La Casa del Teatro, el lugar donde actualmente reside el exgalán.

“Sí. Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora”, declaró Linda Peretz, en una breve conversación con este medio. “Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”, agregó la actriz.

Según información adicional proporcionada por el periodista Pablo Layus, Martínez ingresó en una clínica el pasado sábado. Una fuente cercana a la familia del actor aseguró: “Está bien, controlado”. Sin embargo, evitaron dar mayores precisiones sobre dónde se encuentra internado el querido actor.

Jorge Martínez había contado, unos meses atrás, que se encuentra viviendo en la Casa del Teatro tras jubilarse y encontrarse sin trabajo. Luego de que trascendiera su situación, Linda Peretz salió a explicar cómo lo recibieron al actor en la residencia. “Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, señaló en diálogo con Intrusos (América).

En el ciclo Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por Net, pasaron semanas atrás un audio del actor hablando su situación actual. “Tengo 17 llamados, y 17 notas pendientes. Y no hago notas, porque si hago una tengo que hacer las otras 16 restantes”, fue lo primero que indicó Martínez.

“Estoy bien, estoy bien de salud. Estoy bárbaro. No tengo problemas económicos ni de salud. Así que estoy bien. Gracias, agradezco la gentileza”, dijo el actor que es padre de Natalia y Agatha, de su relación con Graciela Gramajo, y de Emiliano, de su matrimonio con Jeannette Tití Rodríguez.

Por su parte, el periodista Marcelo Polino quien en Polémica en el bar dio la información del duro presente que atravesaba Jorge Martínez. “Es un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años. Está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, indicó el periodista en el ciclo que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América.

Actualmente, Jorge Martínez tiene 76 años y más de 50 de profesión. Triunfó en la actuación, pero también tuvo un paso como deportista. Saltó a la fama en la década del 70 cuando se hizo conocido como el “león” que vendía Durax en la famosa publicidad que lo llevó a debutar como actor y dar inicio a una carrera nacional e internacional.

Trabajó en medio centenar de telenovelas, enamoró a Luisa Kuliok en La extraña dama, a Grecia Colmenares en María de nadie, a la mexicana Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar. Y con Verónica Castro tuvo un amor que traspasó la pantalla: no solo fueron pareja en la ficción, sino que vivieron una relación que no finalizó en los mejores términos.

Además de la Argentina, triunfó en Italia, Estados Unidos, Puerto Rico y México. En algún momento aseguró que había sido “tocado por la varita mágica” por la excepcional carrera que supo construir. Lo hizo no solo en la actuación sino también como tenista: por caso, llegó a disputar una Copa Davis representando a la Argentina, en 1966.