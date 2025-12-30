Jorge Macri negocia para que Milei le entregue 155 mil metros cuadrados en el medio de Caballito

Jorge Macri negocia para que Javier Milei le transfiera los terrenos del Playón Ferroviario de Caballito para saldar parte de la deuda que Nación tiene con la Ciudad por la Coparticipación.

Se trata de una de las zonas más codiciadas de la Ciudad: son 15,5 hectáreas en el corazón del barrio. Los terrenos están en poder de la Agencia de Bienes del Estado y ya no cumplen con la función original para la que fueron concebidos.

Los vecinos del barrio reclaman desde hace más de 10 años que el playón se convierta en un parque ante la falta de espacios verdes. La ley porteña determina que cualquier terreno que se rezonifique para construir edificios de vivienda, debe destinar el 65% de su superficie a espacios públicos.

En 2012, Cristina Kirchner inició charlas con Mauricio Macri para hacer viviendas del Procrear en Caballito, pero las negociaciones no avanzaron. Cuando estaba por finalizar su mandato como presidente, Macri le transfirió las playas ferroviarias a la Ciudad, pero Alberto Fernández frenó el acuerdo que no había terminado de firmarse.

En 2022, el ex presidente anunció que el Estado construiría viviendas accesibles en el playón, pero el proyecto nunca se concretó. Ahora Jorge Macri busca que Nación traspase las tierras como parte de los 350 mil millones de pesos de deuda que se acumuló en el último año con la Ciudad.

La legisladora karinista Pilar Ramírez encabeza las negociaciones por parte de Nación, mientras que Gabriel Sánchez Zinny y Gustavo Arengo representan a la Ciudad.

No son los únicos terrenos que quiere el gobierno porteño. Como contó LPO, Jorge Macri también busca que Nación le ceda el soterramiento del Sarmiento para eliminar 20 barreras y hacer un parque lineal en la superficie.

El reclamo por la Coparticipación es solo una parte de los pedidos. Semanas atrás, Milei autorizó un crédito por 85 millones de dólares del BID y están a la espera de la firma del presidente para que también llegue un crédito de la CAF.