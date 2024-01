Jorge Macri habló sobre el espacio público

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitó este jueves el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) 9 de Julio para compartir un balance de las medidas adoptadas por la Ciudad para recuperar el orden público a partir del desalojo pacífico de acampes y el control de los piquetes y las marchas. “Hay un cambio de época que nos permite y nos obliga a ordenar de manera distinta el reclamo, la manifestación y la posibilidad de circular”, sostuvo Macri, quien estuvo acompañado del subcomisario de la Policía de la Ciudad a cargo de ese Centro, Mariano Anzoátegui.

“Es un cambio de paradigma que creo que venimos cumpliendo y tiene que ver con que es el Gobierno el que define qué se puede hacer y cómo en el espacio público. No se puede hacer lo que cada uno quiere y nadie puede estar por encima de la Ley, que es la que rige y la que ordena. Nadie puede atribuirse formas de expresarse o normas de convivencia que vayan en contra de la Ley. Y creo que este primer mes lo hemos demostrado”, aseguró Macri.

“Nosotros no creemos que el derecho de uno puede estar por encima del derecho del otro y con razonable éxito hemos logrado preservar eso: la posibilidad de manifestar una queja, pero también la posibilidad de que otros puedan circular, moverse, trabajar, estudiar o simplemente disfrutar del espacio público mientras otros reclaman”, agregó el Jefe de Gobierno porteño, que supervisó a través de videos proyectados cómo se controlaron los piquetes para que los vecinos pudieran circular libremente y de forma segura. Durante la tarde, Macri también recorrió Plaza de Mayo y Plaza Lavalle, donde en las últimas semanas se realizaron desalojos, al igual que en Plaza Congreso.

En esta línea, Macri resaltó el hecho de “haber trabajado en alguna de esas marchas junto a las fuerzas federales y el Gobierno Nacional”, y continuó: “También contamos con la buena voluntad de muchos de los líderes de las organizaciones, que entendieron que hay un Gobierno que define las normas, con la posibilidad de manifestarse pero teniendo en cuenta los requerimientos y las formas para hacerlo”.

Por último, destacó la importancia de que “en las manifestaciones no haya encapuchados, no haya palos y no haya niños, porque los niños no tienen que estar en una marcha”.

Los operativos de desalojo en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle y Plaza Congreso implicaron un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el de Espacio Público y el de Desarrollo Humano.

En Plaza de Mayo había una carpa de la comunidad QOM desde febrero del 2020. En Plaza Lavalle los ocupantes pertenecían al Tercer Malón de la Paz, de la provincia de Jujuy. Y en Plaza Congreso quienes residían en una edificación precaria accedieron a retirarse.

La Ciudad tiene actualmente cuatro Centros de Monitoreo Urbano y 15.000 cámaras de videovigilancia. El CMU 9 de Julio vigila 938 cámaras.