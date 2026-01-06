En plena crisis de consumo, los helados de El Preferido aparecieron en Palermo con una propuesta que desafía la lógica de la inflación: calidad de alta cocina a valores de heladería vecinal. Ubicado en Guatemala y Borges, este nuevo despacho a la calle se convirtió rápidamente en un fenómeno de filas y demanda constante.

La noticia no es solo el sabor, sino el bolsillo. Mientras las grandes cadenas disparan sus precios, esta «ventana» gestionada por los creadores de la parrilla Don Julio ofrece el cuarto a $9.000 y el kilo a $24.000.

Una ventana, sin mesas y con foco en el producto

La estrategia comercial es agresiva por su simplicidad. No hay salón, no hay aire acondicionado para los clientes ni mozos. Es, literalmente, un kiosco. Una ventana con marcos de madera y el rosa icónico del restaurante que despacha el producto para consumir en la vereda o llevar a casa.

Guido Tassi, socio de Pablo Rivero y cerebro culinario detrás del proyecto, define el modelo de negocio con claridad: «No es una heladería, es un kiosco de helado». Esta reducción de costos fijos en infraestructura parece trasladarse directamente al precio final, permitiendo usar materia prima de primera línea sin cobrar un sobreprecio «gourmet».

Los secretos de la elaboración: ¿Por qué es diferente?

Lo que distingue a los helados de El Preferido de una cadena industrial es el origen de los insumos, un dato que los consumidores valoran cada vez más:

Leche de vacas Jersey: Utilizan leche concentrada de sus propios campos en Lincoln, conocida por tener mayor tenor graso y sabor.

Utilizan leche concentrada de sus propios campos en Lincoln, conocida por tener mayor tenor graso y sabor. Huevos de campo: Las yemas provienen de gallinas criadas libremente.

Las yemas provienen de gallinas criadas libremente. Chocolate real: Se elabora desde el grano de cacao, aportando una acidez y cremosidad inusual.

Se elabora desde el grano de cacao, aportando una acidez y cremosidad inusual. Fruta de estación: Si no es temporada, el sabor no está. Actualmente destacan el durazno blanco con frambuesas y el mango de Formosa.

Rotación constante y consumo inmediato

La propuesta ataca otro «dolor» del consumidor moderno: la artificialidad. Tassi asegura que no utilizan aditivos para la conservación a largo plazo. «No están pensados para que perduren en el tiempo, sino para ser consumidos en el momento», sentenció el chef.

Esta filosofía obliga a una rotación constante de los 14 sabores disponibles. Clásicos como el sambayón o el dulce de leche (elaborado con Chimbote) conviven con opciones efímeras que dependen exclusivamente de lo que el mercado de frutas ofrezca ese día.

El éxito del kiosco confirma una tendencia en la Ciudad: el porteño está dispuesto a gastar, pero exige que la relación precio-calidad sea evidente, especialmente cuando se trata de un «gusto» en medio de la semana.