Guillermina Valdés habló de los «cambios positivos» por la cuarentena y la destrozaron

(CABA) Todo comenzó cuando Guillermina Valdes escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacó que, durante la cuarentena, había podido disfrutar más de la compañía de su familia y de leer, una de las actividades que más disfruta.

«Más allá de la difícil situación y el triste momento que estamos viviendo todos, empezamos a ver pequeños cambios positivos: uno puede leer más, los animales vuelven a tener el tiempo que merecen, los hijos son escuchados de otra manera, con otra receptividad …empezar a buscar respuestas más simples dentro del caos, es un buen camino, por lo menos para mi», compartió.

Si bien la modelo tuvo las mejores intensiones, sus palabras no cayeron bien entre sus seguidores debido a la difícil situación económica que se vive en el país. «Hablás desde un lugar de total privilegio…estoy segura de que no limpiás ni tu propio inodoro», «Decíselo a los que tuvieron que cerrar su negocios Guille. A los que no tienen su sueldo a fin de mes» y «Cumpliste la cuarentena para ricos», y «Parece que vivís en una burbuja», fueron algunos de los picantes comentarios que recibió.

Ante esta ola de críticas, la modelo decidió mantener el silencio y no salir a responder.

Días atrás, Guillermina y Marcelo Tinelli, su pareja, fueron también duramente criticados luego de que viajaran a Esquel a hacer la cuarentena cuando el presidente Alberto Fernández había indicado que todos tenían que hacerla en su domicilio.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Al natural: Oriana Sabatini mostró orgullosa las estrías en sus piernas

«No estamos de vacaciones, teníamos la posibilidad de hacer la cuarentena en Esquel, ya que Marcelo tiene domicilio acá hace 22 años. Es hacer la cuarentena acá, encerrados, como todos, haciendo home office como veníamos haciendo. En la casa que venimos varias veces al año. Estaremos hasta el 31 o hasta cuando nos indiquen las autoridades, como corresponde. Aclaro solo porque no son vacaciones, realizamos todos los cuidados y controles que nos indicó el gobierno de la provincia en el traslado e ingreso. Gracias«, había explicado a fines de marzo la modelo. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario