Germán Martitegui se emocionó al reecontrarse con sus hijos

Luego de estar dos días internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro por un cuadro de neumonía leve, Germán Martitegui pudo volver a su casa para reencontrarse con sus hijos, Lorenzo (1 año y medio) y Lautaro (13 meses). El jurado de Masterchef Celebrity contó que había dado positivo en el test de coronavirus el pasado martes 20 de octubre, después de que en el certamen de gastronomía conducido por Santiago del Moro en Telefé se confirmaran los casos de Vicky Xipolitakis y El Polaco. Pero, por precaución, había decidido aislarse unos días antes, por lo cual en las últimas casi dos semanas sólo había podido tener contacto con sus pequeños a través de un vidrio.

Sin embargo, más allá de la complicación que lo obligó a tener que permanecer en observación en la clínica desde la mañana del martes, este miércoles el chef compartió en su cuenta de Instagram una foto donde mostró el feliz momento en el que volvió a estar con sus niños. “Ya en casa. Agradecido hasta las lágrimas por el cariño y la preocupación de todos. El COVID no es joda, sigamos cuidándonos”, escribió junto al posteo. Y reconoció la labor de todos los profesionales médicos, tanto a los que lo atendieron a él como a los que trabajan en el resto del país para combatir la pandemia, a los que calificó de “héroes”.

El chef reconoció que no le resultó nada fácil saber que tenía que internarse y estar lejos de sus hijos. “Es muy difícil dejar la casa organizada y desaparecer. Pero la verdad es que también pensé que para todos era una solución que alguien me estuviera atendiendo en otro lado y que ellos estén tranquilos acá. La buena noticia es que ya no contagio más, así que estuve abrazado a ellos hasta recién, después de casi doce días. Y eso fue espectacular», aseguró sin ocultar su felicidad.

