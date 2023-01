Función de Casados con hijos: el divertido challenge de Luisana y Darío Lopilato

“¡¡Es hoy!! Cuando tu hermano en la ficción es lit tu hermano en la vida real. ¡¡¡Estamos súper ansiosos y ya con ganas de ver el Teatro Gran Rex lleno!!!¿Los espero hoy?”, posteó Luisana Lopilato con un entretenido video junto a su hermano Darío.

A pocas horas de estrenar la versión teatral de Casados con hijos, el popular programa de televisión que hicieron los hermanos junto a Guillermo Francella, Florencia Peña y Marcelo De Bellis, como el elenco original. En esta ocasión, falta Érica Rivas en su personaje de María Elena y si bien no será reemplazada, Jorgelina Aruzzi completará el elenco.

Según había confirmado Gustavo Yankelevich cuando conversó hace unos meses con LAM, Aruzzi será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por Marcelo De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo en ese momento.

Y continuó: “Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien… Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, insistió Gustavo Yankelevich.

“Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, sostuvo el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, cerró en diálogo con Ángel De Brito.

En un momento, se sentaron en las butacas todavía vacías del tradicional teatro de la calle Corrientes, y realizaron un entretenido challenge, similar al que se hacía durante la cuarentena por Covid-19. De este modo, Luisana y Darío escucharon la voz de la locutora y sin mirarse a los ojos respondieron con señas a cada pregunta. “¿Quién se tarda más en estar listo?”, y ambos dispararon para el lado del otro. “¿Quién duerme más?” e hicieron lo mismo aunque la esposa de Bublé lo desafió con la mirada como diciéndole: ‘no mientas’. Las preguntas siguieron: “¿Quién es más escandaloso? ¿Quién es el favorito de mamá?” y los dos coincidieron en que la actriz era la protagonista de los escándalos y la preferida de su madre.

Luego, los actores salieron a la calle a saludar a las personas que pasaban por la vereda y para sacarse selfies con sus fans. Debajo de la cartelera de la función de la obra, posaron muy contentos con la foto de todo el elenco detrás.

Es el primer trabajo de Luisana desde que se casó con el músico Michael Bublé y se instaló a vivir en Canadá junto a su familia. Para Luisana esta función representa todo un desafío ya que en esta oportunidad volverá a subirse a las tablas de su Argentina natal para darle forma una vez más a la desopilante Paola Argento. Y si bien los ensayos comenzaron bastante tiempo antes, incluso por videollamada, llegó el momento de subirse al escenario a interpretar a la familia argentina, que tantas alegrías le ha dado al público por Telefe.

Lopilato se instaló temporalmente en la Argentina y, a través de sus redes sociales, ya había compartido parte de lo que fue su rutina previa a uno de los últimos ensayos.