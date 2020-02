Flor Jazmín Peña hizo arder las redes con un baile ultra sensual

(CABA) Flor Jazmín Peña realizó un baile que deslumbró a todos sus seguidores de Instagram.

A través de la red social, la bailarina, campeona del Bailando junto a Nicolás Occhiato, mostró su talento y sensualidad para hacer una coreografía.

“Rompiéndome ese #palacamarachallenge porque temón de @raulpower y @gabopower y porque manija 100pre Mabel. Nos vemos ahí en la terraza, hasta luego 💃👋”, escribió la morocha en el epígrafe de la publicación.

Esto sucede después del sueño hot que tuvo Flor con Yanina Latorre y que contó por las redes.

“Soñé que iba a un telo. Un telo que yo conozco, porque ahí yo arranco a ventilar. Tenía un noviecito, que viste cuando tenés un noviecito, a eso de los veinte, diecinueve, ninguno vive solo y se te va toda la guita en telos, ok, era ese telo. Iba en un auto… ¡pará porque te voy a contar!… ¡No vas a poder creer con quién fui! Yo me acuerdo que, tipo, flasheaba fama y decía, ‘no quiero’, o sea no entendía por qué estaba yendo al telo con esa persona, y esa persona probablemente tampoco. Cuando vea esto va a entender por qué estaba yendo conmigo a un telo”, comenzó diciendo la artista.

En ese sentido, siguió con su relato: “Cuestión que veníamos en el auto y yo flasheaba ‘fama, acá hay cámaras, no quiero que me vean porque si no, mañana salgo en Ángel de Brito, hablan todos’, entonces quedé como lo más escabullida posible. ¡Quién era, pobre ilusa! Cuestión que entramos. Viste que podés entrar, el que no sabe, a los telos podés entrar con el auto”.

Y prosiguió: “Entonces entramos con el auto y, cuando me bajo, había como quince personas haciendo como una coreo, ¿me entendés?. ¡Tipo yo me quería morir! Me quería meter abajo de una baldosa y eran once pibitos y pibitas todos vestidos iguales, bailando, yo me quería morir. La cuestión es que terminamos yendo a la habitación con Yanina Latorre. Con Yanina Latorre fuimos juntas a un telo, ¿me entendés? ¡Rarísimo! Yo creo que es porque sigo a Eltrecetv y me están apareciendo muchas fotos seguidas de vos en culo. ¡Tiene un lomo Yanina, quién pudiera tener ese oj..! Tipo está mejor que yo, Yanina Latorre”.

Para finalizar, Flor contó cómo fue ese encuentro con la angelita: “Cuestión, que vamos a la habitación y que yo estoy acostadita, porque es como, no es que había feeling, pero fuimos al telo juntas. Y ella se para, y como que me empieza a contar sus problemas, que no sé cuáles eran, pero la cuestión es que terminó el turno, y no pasó nada, y yo así en la cama, y Yanina estaba como parada”.

“Me acuerdo que estaba parada fuera de la cama, mirando hacia ninguna ventana, hacia el horizonte. Ni siquiera me miraba, y yo así, acá, quietita, clavando papada. Escuchando el monólogo que había flasheado Yani Latorre hablando de la vida”, finalizó con su insólito relato. NR

