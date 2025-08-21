Estas son las 5 motos más baratas que se pueden comprar hoy en la Argentina

El mercado de las motos en Argentina sigue ganando terreno como una alternativa accesible frente al encarecimiento de los autos 0 kilómetro. Solo en julio se patentaron 54.060 motovehículos, un 12,5% más que en junio y casi un 34% por encima de lo registrado en julio de 2024, cifras que demuestran el crecimiento del sector.

Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 12,5%, ya que en junio de este año se habían registrado 48.059 unidades.

En lo que va de 2025, en tanto, se acumularon más de 360.000 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento del 47,5% respecto al año pasado. Dentro de ese fenómeno, los modelos de baja cilindrada se llevan gran parte del protagonismo: son prácticos, de bajo consumo y sus costos de mantenimiento, accesibles.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a junio en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 10.417 unidades, seguida por Motomel, con 7.179 y Gilera, que estuvo cuarta en marzo, se consolida en el tercer lugar con 6.772. En el cuarto puesto está ahora Zanella que, con 4.910, escala una posición, al igual que Keller que con 4.797 cierra el top five, dejando a Corven, que en junio estaba tercera, en la sexta posición, con 4.613.

Lógicamente también se observan cambios en cuanto al modelo más patentado, se mantiene lo que fue la gran novedad del año y por sexto mes consecutivo lidera la Gilera Smash, con 4.828, continua en el segundo puesto la Honda Wave 110, con 4.739 unidades, y sube dos lugares y se ubica tercera, la Keller KN 110-8, con 4.183, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.770, y la Corven Energy 110 by Corven, con 2.876 unidades, bajen ambas un puesto y se hayan ubicado en julio en la cuarta y quinta posición respectivamente.

Las más económicas

Según un relevamiento de NA, estas son las 5 motos más baratas para comprar en el país en agosto 2025.

Keller Cronos Base – $1.448.000

Equipada con un motor monocilíndrico de 110 cc, 4 tiempos y refrigeración por aire, la Keller Cronos Base es hoy la moto más barata de Argentina.

Ofrece arranque eléctrico y a patada, transmisión de 4 velocidades y un diseño simple pensado para la ciudad. Su tanque de 4 litros y consumo contenido la vuelven una opción muy económica para traslados cortos.

Corven Mirage 110 base – $1.498.000

Este modelo monta un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos y caja de 4 marchas. Tiene arranque eléctrico y a patada, freno delantero a tambor y suspensión trasera de doble amortiguador.

Compacta, liviana y confiable, es una de las motos más vendidas en la categoría de entrada.

Mondial LD 110 base – $1.498.000

Con motor monocilíndrico de 107 cc y transmisión de 4 velocidades, la Mondial LD 110 base combina bajo consumo con un diseño práctico.

Incorpora arranque eléctrico y a patada, freno delantero a tambor y suspensión trasera de doble amortiguador. Su tamaño reducido la hace ideal para el tránsito urbano.

Zanella ZB 110 Z3 ST Base – $1.548.000

El clásico modelo de Zanella viene con motor de 107 cc, 4 tiempos, transmisión de 4 velocidades y arranque eléctrico o a patada. Incluye frenos a tambor en ambas ruedas y suspensión trasera de doble amortiguador.

Es una de las motos más populares del país por su bajo costo de compra y repuestos accesibles.

Gilera Smash VS – $1.598.000

La Smash es un ícono de las motos económicas en Argentina. Su versión VS equipa un motor monocilíndrico de 110 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada.

Tiene caja de 4 marchas, frenos a tambor y sistema de frenos CBS (Combined Braking System), que mejora la seguridad al distribuir la frenada entre ambas ruedas. Con un precio apenas superior al resto, sigue siendo una de las preferidas por los usuarios jóvenes.