Enterate por qué la aplicación Signal es más segura que Whatsapp

Después de que WhatsApp anunciara cambios en sus términos y condiciones, miles de usuarios han decidido migrar a otras plataformas de mensajería instantánea por internet. Entre todas las opciones disponibles, ha venido escalando lugares Signal, una aplicación estadounidense recientemente promovida por el empresario Elon Musk.

Signal nació en 2013, cuando un grupo de activistas decidieron hacer frene a las corporaciones que no respetan la seguridad y privacidad informática. Uno de los principales aspectos que hacen fuerte a dicha plataforma es que no tiene fines de lucro, pues no cobran el uso de la aplicación y tampoco venden la información a terceros. Además, otra sus ventajas es que los mensajes están cifrados extremo a extremo, lo que quiere decir que están “blindados” mientras navegan por la web hasta que llegan al destinatario.

Otras personalidades como Jack Dorsey, fundador de Twitter, y expertos en seguridad informática como Edward Snowden y Bruce Schneier también recomendaron esta aplicación, exponiendo en redes sociales sus principales ventajas. Para poder acceder al servicio, se pedirá al usuario ingresar su número telefónico; sin embargo, sus funciones permiten identificar el envío y recepción de mensajes de contactos desconocidos.

Aunado a esto, Signal cuenta con un sistema de código abierto, lo que posibilita que cualquier persona pueda acceder al código de la aplicación. Este aspecto garantiza que se trata de una plataforma segura, ya que expertos podrán corroborar que no hay funciones que roben datos o información.

En medio de esta controversia por los cambios en las políticas de Whatsapp, las preferencias de los internautas se han dividido. Mientras algunos decidieron hacer caso omiso a las nuevas condiciones, otros optaron por buscar alternativas en el mercado cómo, la ya mencionada, Signal, o Telegram.

