En la Ciudad, el 9% de las personas testeadas tiene anticuerpos contra el coronavirus

(CABA) La Cámara Argentina de Laboratorios Bioquímicos (Calab), que reúne a laboratorios de todo el país, indicó que el 9% de los pacientes testeados en la Ciudad de Buenos Aires estuvo en contacto con el virus, es decir, tiene anticuerpos. El dato surge a partir de 12.564 test de anticuerpos realizados en la Ciudad, entre el 15 de mayo y el 18 de julio.

Este relevamiento es parte de un registro que Calab realiza a nivel nacional y según precisó la cámara, el reporte correspondiente al resto del país, está aún en desarrollo. Esta información es un indicador más de la circulación del virus, si bien la muestra no es aleatoria, y por lo tanto no es representativa.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Así es el protocolo de CABA para visitar a enfermos críticos de coronavirus

La cámara añadió que “surge a partir de personas interesadas en conocer si habían estado expuestas al virus y que concurrieron a un laboratorio privado para realizarse el test”. Entre las razones por las cuales las personas se realizaron el test de anticuerpos, se enumeran en primer lugar a personal de salud, que debido a su exposición es importante conocer si posee anticuerpos. En segundo lugar, pacientes particulares cuyo médico solicitó el estudio debido a que tuvieron contacto con personas con Covid-19; viajaron en febrero y marzo a Europa, Estados Unidos y otros destinos, aunque no tenían síntomas, y otras personas que en el período estudiado tuvieron algún síntoma, pero no fueron considerados como caso sospechoso para los criterios vigentes del momento (fiebre, solo tos, odinofagia, ubicación geográfica, etc).

Otro grupo de personas testeadas son aquellas que tuvieron Covid-19 que están interesados en donar plasma. El test es necesario para saber si ya se generaron los anticuerpos y cuál es su nivel en sangre o bien aquellas que quieren saber si tienen anticuerpos después de haber tenido PCR positivo. La Calab mencionó, en cuarto, lugar a empleados de empresas medianas y grandes, que contrataron a laboratorios para conocer el estado inmunológico de su personal antes de iniciar la actividad.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

CovidAr IgM: la Fundación Leloir y el Conicet crearon un test que mide otro anticuerpo

La cámara agregó que muchos ciudadanos concurren a los laboratorios privados para realizarse análisis clínicos, «que trabajan con altos estándares de calidad y se equiparon para colaborar en la lucha contra Covid-19″. En esta coyuntura, la organización explicó que “los laboratorios de análisis clínicos privados son actores relevantes en el sector salud que se encuentran en una situación complicada». Al respecto, precisó que «por un lado, necesitan realizar inversiones continuas y comprar insumos con precios que aumentan, para brindar el servicio que la población necesita, y por el otro, los aranceles no se actualizan”. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario