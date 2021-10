El Obelisco de iluminará en homenaje a los 70 años de Charly García

Ese sábado desde las 18 hs. el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ilumina e interviene el Obelisco por los 70 años de Charly García. De esta forma rendirá homenaje al ídolo, sumado a las distintas actividades culturales que se realizarán en su honor con el nombre Charly BA.

El homenaje a Charly García incluirá, también, dos intervenciones en el BA Verde: un corpóreo con la palabra “Charly” de 1,60 m de altura y 20 cm de profundidad, montados sobre base autoportante ubicada en el piso delante de BA. Las letras serán blancas e intervenidas con aerosol rojo, negro y plateado, colores característicos utilizados por el artista. Además tendrá el logo de SAY NO MORE junto al nombre.

Carlos Alberto García (Buenos Aires, 23 de octubre de 1951), mejor conocido por su nombre artístico Charly García, es un cantautor, vocalista, multinstrumentista, y productor discográfico argentino. Es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoaméricana.

