El gobierno de Axel Kicillof consiguió la aprobación de las leyes de emergencia

(PBA) La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este viernes -en sesiones extraordinarias- el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética que envió el gobernador Axel Kicillof, aunque con algunas modificaciones.

Se ratificaron también las emergencias en materia de Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica vigentes desde el anterior gobierno.

La iniciativa fue aprobada primero en el Senado después de que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo para declarar el estado de emergencia.

Las emergencias permiten a Kicillof reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir contratos del sector público, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores, y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas.

Tras intensas gestiones se logró un acuerdo entre las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que incluyó modificaciones en el proyecto original enviado por Kicillof.

«Fue todo mucho más razonable y constructivo (que en Nación). Los artículos fueron discutidos pero en un marco de racionalidad. Si bien estuve abocado a monitorear las negociaciones y no pude mirar con detalle lo que pasó a nivel nacional, me pareció bastante poco constructivo. Lo de la Provincia fue mucho más responsable», señaló Carlos «Carli» Bianco, jefe de Gabinete bonaerense.

En diálogo con FM Futurock, Bianco aseguró: «El objetivo es hacer sostenible la deuda. La pelota ahora está de nuestro lado, aunque muchas veces, en situaciones críticas, todo dependerá del escenario internacional, regional y de la macro nacional. Los anuncios del gobierno nacional son muy positivos para reactivar la economía».

La emergencia tendrá un plazo de un año -con posibilidad de extenderlo por otro más- y no de dos, como era el proyecto original, y además se fijó como el 31 de marzo como fecha límite para la prórroga del Presupuesto, algo que no preveía la iniciativa que envió el gobernador.

A la vez, se estableció que de los entre 65 y 68 millones de pesos de endeudamiento que contiene la prórroga del Presupuesto, unos 2000 millones serán girados a los municipios para el Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura que se repartirá conforme al Coeficiente Único de Distribución.

Consultado por la posibilidad de congelar tarifas energéticas, Bianco dijo que están «analizando todas las opciones posibles».

Y agregó: «Se facultó al gobernador a que revise el esquema tarifario y el esquema regulatorio de sector energético. Se abre un período de revisión con las concesionarias y luego tomaremos decisiones. Es posible retrotraer los aumentos vigentes a partir del 1 de enero, porque se hizo de una manera no lo suficientemente transparente y electoralista. Los patearon a nuestro período y no estamos de acuerdo. Hubo un aumento del orden del 2000 por ciento en los últimos cuatro años. No tiene gollete seguir subiéndolas».

Por último, Bianco dijo que están «rascando el fondo de la olla» para hacer frente a las obligaciones de los próximos 30 días. «Lo que nos dejaron no alcanzaba para hacer frente a las obligaciones de los próximos 30 días. Lo que sí está asegurado es el pago de aguinaldos y salarios. Tenemos que seguir trabajando para hacer frente a los demás: un pago muy grande de vencimiento de deuda y deudas a proveedores que no sabíamos que existían». NR

