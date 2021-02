El Dipy: “Nunca me van a callar”

El músico David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, se vio sorprendido cuando Twitter le suspendió momentáneamente la cuenta por la denuncia de un usuario anónimo. Desde un perfil nuevo, demostró su enojo ante la situación y prometió no callarse.

“Me aparece la cuenta suspendida, ¿por qué será? Hagan RT y corran la voz que seguimos por acá”, escribió en su nueva cuenta de Twitter @eldipypapaok. Más tarde volvió a comunicarse con sus seguidores e hizo un análisis de la razón de la suspensión. “Con la suspendida de la cuenta, los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores acá, también tengo Instagram y TikTok Jajaja. Nunca me van a callar. Y ahora me voy a poner peor. Y voy a usar las tres redes”, aseguró el músico.

Al principio, a través de sus redes sociales y luego en los programas de debate político más vistos de la televisión, El Dipy se convirtió en un crítico del Gobierno. Desde cruces con Diego Brancatelli en Intratables hasta entrevistas con Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand, el cantante forjó un lugar en los medios. Por eso, desde hace unas semanas, tiene un programa en Radio Rivadavia.

“Un día yo estaba con mis dos hijos en mi casa frente a la tele y dije: ‘¿Esta gente va a hacer esto con mis hijos?’. Me quiero ir de este mundo y que mis hijos tengan un laburo, una carrera y puedan salir adelante. Así no se puede. Me enojé. Al principio, la gente no entendía, pero después hubo una explosión con lo que yo decía. Sentí miedo. Soy simplemente un ciudadano común y corriente”, recordó sobre sus primeros pasos en los medios.

