Distinciones en Cultura: el artista Gustavo Rovira fue declarado personalidad destacada y se distinguió la iniciativa educativa “Descubriendo la ópera”

El Cuerpo Legislativo declaró de Interés Cultural y Educativo la actividad “Descubriendo la ópera”. El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado y contó con la presencia de la diputada e impulsora del proyecto, Sandra Rey; la periodista y madrina del programa, María Belén Ludueña; y la reconocida soprano internacional, Mariana Bustos, también impulsora de la iniciativa.

“Descubriendo la ópera”, un programa destinado a introducir a niños y adolescentes de escuelas públicas y privadas al mundo de la ópera. Estas incluyen representaciones adaptadas y actividades interactivas para ayudar a los estudiantes a conectar con las emociones y los valores de las obras, mientras desarrollan habilidades musicales, lingüísticas y de expresión.

Sandra Rey expresó que “la ópera es una forma de descubrir nuestra identidad cultural. Llevarlas a las escuelas es una inversión para el futuro: ayuda a los chicos a expresarse, a trabajar en equipo y a desarrollar su creatividad.”

La misma está inspirada en experiencias internacionales y locales que demostraron la accesibilidad de este género artístico en contextos escolares. Fue impulsada por la soprano Mariana Bustos y el equipo promotor, compuesto por el barítono y licenciado en Música, Matías Ojeda; la pianista del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Gabriela Battipede. Además de la colaboración del neurocientífico Gabriel Flores y a Juan Brasesco como tenor lírico y experto en diseño de políticas públicas.

Por su parte, Mariana Bustos agradeció a los presentes, a quienes hicieron posible este reconocimiento y a los que siempre la han acompañado. “La educación es la palanca que levanta a los pueblos, y este proyecto, que comenzó como una idea mía, hoy es de toda la comunidad. Acompaña a los chicos a lo largo de su escolaridad, mejorando no solo su rendimiento educativo, sino también su desarrollo personal.” Expresó.

Además, se presentó la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi y Elixir de amor de Gaetano Donizetti, una historia sobre una mujer que se enamora profundamente, pero cuyo destino adverso se interpone en ese vínculo. Por otro lado, una historia de comedia romántica, donde los enamorados buscarán posiciones mágicas para lanzarse al amor. La misma fue acompañada con el coro de niños del colegio Island International School.

Finalmente, María Belén Ludueña tomó la palabra y compartió su agradecimiento y alegría: “Gracias por contagiar entusiasmo y por demostrar que la ópera no es solo cosa de adultos, sino que también tiene que ver con los más chicos y con las infancias. Queremos que esto pueda llegar a otros países y que tenga el lugar que realmente se merece.”

Personalidad destacada

Durante un acto celebrado en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, el Cuerpo Legislativo declaró como personalidad destacada en el ámbito de la cultura al artista plástico contemporáneo de nivel internacional, Gustavo Rovira.

Contó con la presencia del autor de la iniciativa, el diputado Francisco Loupias, el homenajeado, sus familiares y amigos; y, la diputada Inés Parry.

Al inicio del evento se proyectó un video que relata la labor artística y cultural de Gustavo Rovira.

Luego, el diputado Loupias dio la bienvenida a todos los presentes y subrayó, “para mí es un orgullo que me hayan dejado ser parte de la historia de Gustavo” y destacó “la creatividad y la habilidad que tiene Gustavo” a la vez que remarcó “su acción social a través de sus obras”, ya que parte de sus trabajos, destacó el diputado, los hace “en barrios vulnerables de esta ciudad y del país”.

Por su parte, el artista plástico Gustavo Rovira agradeció a la Legislatura el reconocimiento y expresó, “me siento un elegido, no por el reconocimiento, pero sí honrado por todos los que me acompañan, en este acto y en la vida. Los llevo en mi corazón. Me siento muy feliz. Son el motor de mi arte”. Y agregó: “siempre guardo un mensaje de cuando mis hijas eran muy chiquitas: la vida es tan corta que todos somos aficionados”.

Gustavo Rovira es pintor y dibujante, nació en el barrio de La Paternal el 22 de abril de 1961. Ya a sus 7 años de edad descubrió su pasión y amor por el arte, sentimiento que lo acompaña hasta el día de hoy. En 1985 viajó a Los Ángeles en donde se perfeccionó en el uso de diversas técnicas, en particular el uso de acuarela.

A partir del año 1995 comenzó a realizar en la Ciudad de Buenos Aires diversos talleres con pintores de la talla de Marcos Borio, Gabriel Allerbon y José Marchi.

Rovira, realizó una obra pictórica de su Santidad Papa Francisco, en un homenaje de reconocimiento a su labor social y religiosa, mientras que dentro de su prolífica obra se destacan su mural de Piazzolla, “La Tribuna de mi vida”, el retrato del Papa, el de Niní Marshall, el del Dr. René Favaloro y “José el Carpintero”.