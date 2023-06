Daniel Lipovetzky: “Nuestro gobierno fue responsable de la Ley de Alquileres, no fui yo solo”

Daniel Lipovetzky participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación, donde habló de las fallas que tuvo la Ley de Alquileres y cómo esto le fue adjudicado a su persona. “El que es un poco racional entiende que una ley no es de una sola persona, la votaron 191 diputados y no tuvo votos en contra en ninguna de las dos cámaras. De alguna manera todos tuvimos la responsabilidad de aprobarla”, sostuvo.

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio también hizo referencia a la renuncia de Cristina Kirchner a la candidatura presidencial. “El análisis de que no le daban los números es simplista. Más allá de eso, no fue el principal factor sino en definitiva que le servía para el relato de la proscripción”, declaró Lipovetsky en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Dentro de la interna de Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál considera que es el mejor candidato?

—En la actualidad a Patricia, por que es una persona con decisión, con fuerza, con la experticia en materia de seguridad que es uno de los grandes problemas que hoy tiene el país, sobre todo con la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, hoy ella es quién representa lo que la sociedad está buscando de su próximo presidente. Alguien que venga a hacer los cambios necesarios, después de tantos años de políticas populistas implementadas por el kirchnerismo en la Argentina que de alguna manera nos han llevado a una situación de inflación de tres dígitos y una pobreza que supera los 20 millones personas. Pero, con todo esto la sociedad ha madurado y se ha dado cuenta mayoritariamente, donde hay que hacer cambios de raíz para poder empezar a cambiar la matriz de un país con una de las mayores índices de inflación en el mundo.

—Joaquín De la Torre declaró que Horacio Rodríguez Larreta se debería bajar para darle más impulso a la candidatura de Patricia Bullrich. ¿Está de acuerdo con esta idea?

—No, me parece que Patricia hasta incluso lo aclaró. Nosotros tenemos que ser abiertos a la competencia en todos los ámbitos. Lo que está en discusión hoy es si tenemos que evitar edificar o no candidaturas, si es posible hay que competir, por supuesto que después hay que preservar que esa competencia garantice la unidad, uno puede buscar una síntesis. Pero en este caso en particular, Horacio tiene todo el derecho a competir, porque además es nuestro gobernador del PRO, y Gobernador lo digo más allá de la definición en la Ciudad de Buenos Aires donde la propia Constitución de CABA habla de Gobernador. Es el único jefe de gobierno del PRO en la Argentina, por lo tanto tiene toda esa importancia, además es quien de alguna manera también está en el PRO desde sus inicios por lo que si tiene la vocación de competir es viable que lo haga.

—Dentro de los precandidatos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el que más lo representa?

—Yo soy bonaerense, hoy soy diputado provincial y trabajo en mi ciudad que es La Plata, para poder ser intendente, vengo ya hace tres años ya caminando la ciudad. Estoy muy inmerso en los problemas bonaerenses más que de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que he sido funcionario cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno, donde yo era secretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Tenemos buenos candidatos de los cuales me suscribo a dos, a Jorge Macri porque es del PRO y a otro que no es del PRO, Martín Lousteau, creo que hoy tienen las mejores chances de ser los próximos jefes de gobierno.

—En relación a la precandidatura a jefe Gobierno, el primero que nombró fue Jorge Macri. ¿Qué opinión tiene en relación a la posible impugnación de su candidatura en CABA?

—Nombre a Jorge Macri porque lo conozco de hace muchos años y porque es uno de los candidatos del PRO. Respecto a su candidatura lo tiene que decidir la justicia electoral de la ciudad, donde si bien se que acá hay varios planteos, es la justicia electoral de la ciudad la que va a evaluar en base seguramente al código electoral y también a la Constitución. Que en ese marco da un parámetro creo que de bastante amplitud en base a considerar las condiciones de un candidato dentro de la ciudad, además de haber una jurisprudencia que a habilitado varios candidatos. Y en este escenario Jorge está legalmente habilitado para hacerlo, ya que en la ciudad es bastante amplia en cuanto a la habilitación para las condiciones para ser candidato a diferencia de otros lugares que son más estrictos.

—Dado las numerosas críticas que ha recibido la Ley de Alquileres tanto de parte de inquilinos como de los propietarios. ¿Hay algo qué hoy cambiaría de la actual ley?

—La ley no funcionó y por lo tanto hay que derogarla, pero más allá de eso ninguna ley en este contexto hubiera funcionado. Por lo tanto diría que hay cosas que tiene la ley que son mejores y otras que sin lugar a dudas están mal, como por ejemplo el método de actualización anual. Se ha hecho todo un proceso de análisis partiendo de ciertas bases incorrectas, y que en definitiva uno no tuvo la chance de poder explicarlas. Por ejemplo, apenas entró en vigencia la ley, los precios de los alquileres aumentaron y decían: “bueno la ley no funcionó porque los precios siguen aumentando”, jamás la ley buscó bajar los precios de los alquileres. Porque las leyes no están para regular los precios, estos se regulan por la oferta y la demanda y también las condiciones macroeconómicas, por lo tanto, a partir de ahí se estableció una premisa que era incorrecta. En definitiva nuestro gobierno fue responsable de la Ley de Alquileres, no fui solo yo. Pero, sí, como diputado oficialista la impulsé e incluso el proyecto que nosotros presentamos es diferente al que se terminó aprobando y varios de los problemas que tiene la ley tiene que ver con eso. Nosotros planteamos que la actualización era semestral, no anual. Por supuesto que en el debate parlamentario se modificaron varias cosas en la necesidad de la aprobación. Otro problema que se presenta es que cuando deroguemos la ley la situación va a ser exactamente igual a la que tenemos hoy, porque claramente tenemos una inflación tremenda y los alquileres van a seguir aumentando. A esta situación se le suma la falta de oferta, donde muchos propietarios se están pasando a las plataformas de alquileres temporarios para turistas donde vos los podes alquilar en dólares y hoy, con un dólar altísimo eso te genera una rentabilidad mucho mayor que la de los alquileres normales a dos o tres años. Si se modificara la ley, que en definitiva responden más a los ingresos de los argentinos que actualmente son muy bajos no es que vas a poder aumentar los alquileres para tener la misma rentabilidad en dólares que la que puede tener un turista extranjero, es imposible eso. Más allá de que se cambie la ley, lamentablemente vamos a seguir teniendo una migración hacia los alquileres temporarios, siempre y cuando no mejoren las condiciones macroeconómicas. El gran problema de los alquileres es el gran problema de la economía, como es el gran problema del consumo, de que no se venden inmuebles. Lamentablemente, con una inflación como la que tenemos de más de tres dígitos, no hay capacidad de ahorro y por lo tanto, cambiemos o no la ley los inquilinos y también los locadores, van a seguir padeciendo las condiciones macroeconómicas y la manera de resolver esto no es con leyes, sino es cambiando un plan económico, para eso hay que cambiar de Gobierno.

—En otras entrevistas usted ha realizado una autocrítica de la Ley de Alquileres. ¿Haber fomentado la sanción de esta ley le ha significado algún costo en términos personales, con sus colegas o con sus votantes?

—Se habla mucho de ese tema, yo camino la ciudad todos los días y hablo con la gente, y no es que tenga un impacto negativo cuando hablas con ella. El que es un poco racional entiende que una ley no es de una sola persona, claramente la ley la votaron 191 diputados, no tuvo votos en contra en ninguna de las dos cámaras. De alguna manera todos tuvimos la responsabilidad de votarla. En otro contexto muy distinto a este, creíamos que la ley podía aportar montón de cosas que venían planteándose en el debate parlamentario. que duro tes años. Por ejemplo, la garantía que se pedían dos meses de depósito nosotros solo la bajamos a un mes porque nos parecía mucho. El ingreso de un inquilino cuando tenía que acceder a la vivienda era de dos meses, más la Comisión de Inmobiliaria, más el mes por adelantado lo que implicaba un costo enorme, entonces lo bajamos. Ese mes de garantía, cuando ya habían pasado los dos años de alquiler, te lo devolvían a valores históricos. Si estuviéramos siguiendo con este proceso, dos años después a vos te devuelven prácticamente nada, la plata en dos años se desvalorizó mucho. Estas son cosas que corregimos o por ejemplo, que un inquilino pueda rescindir el contrato anticipadamente sin notificarlo con seis meses de anticipación y no tener que pagar una multa. Un montón de cosas que eran beneficiosas para los inquilinos. Ahora, lamentablemente muchos inquilinos responsabilizaron a la ley de los aumentos de alquileres, creo que eso también tiene que ver con un proceso de instalación que se hizo desde el punto de vista de la comunicación, cuando en definitiva el problema es de la inflación, no de la ley. Más allá de eso estoy tranquilo de que hicimos algo para tratar de aportar a la sociedad, hubo ciertos comunicadores que no me dieron opción de poder responder cuando me critican a mí en particular. Claramente, no fue un proceso del que yo terminara contento siempre me comprometo con mis ideas, no especulo con eso. En el caso de la Ley de Alquileres, pensaba que era una ley que hubiera aportado para ayudar a la relación de por sí desigual entre propietario e inquilino. No lo logramos y por lo tanto, cuando uno no logra algo lo que hay que hacer es reconocerlo, porque en definitiva los que nos critican a los dirigentes como si fuéramos distintos de las personas y somos igual que todos y nos equivocamos. En este caso yo me equivoqué, como nuestro gobierno y, en definitiva, todos los diputados y senadores que la votaron.

—¿Por qué piensa que la vicepresidenta decidió renunciar a la candidatura presidencial en las elecciones de este año?

—El análisis de que no le daban los números es simplista. Más allá de eso no fue el principal factor, sino en definitiva que le servía para el relato de la proscripción, la principal preocupación de la vicepresidente es lógicamente su situación judicial. Está condenada en primera instancia y acusada de otros graves delitos, por lo tanto, su situación judicial es lo que más le preocupa y en ese marco ella planteo del relato de la proscripción que le vino como anillo al dedo para no presentarse. Así que yo no suscribo más para sostener un relato así, a eso le agrego la parte electoral, si ella fuera hoy la candidata que más adiciones recibiría quizás se hubiera animado a presentarse y hoy la gente no la está acompañando. Esto es porque lógicamente tiene un proceso de desgaste muy importante, que tiene que ver con la situación que puede describir de la Argentina, pero también de que ella más allá de lo que diga es responsable de la situación actual; por que el gobierno actual es un gobierno kirchnerista y eso esta claro ya que la mayoría de sus funcionarios viene del kirchnerismo, los que manejan las cajas más importantes.

—El ministro de economía Sergio Massa esperaba controlar la inflación, pero para este mes de mayo se espera una inflación arriba de los dos dígitos. En caso de que el no continúe en su cargo, puede ser que la situación económica en Argentina estalle en forma completa.

—En realidad ya estalló, la crisis que vivimos hoy en día es gravísima, por supuesto que no llegamos a niveles de ausencia como hemos visto en el 2001. El recuerdo del 2001 está muy cerca para muchos argentinos. La realidad es que está demostrado que el problema no es el ministro, si no este gobierno y esto pasó porque Massa era el gran salvador, incluso lo he leído en los medios donde el dice “yo agarre la papa caliente”. Pero no es que el vino como un salvador de la patria y agarró la papa caliente en definitiva exigió un montón de cosas, como concentrar gran parte del poder del manejo de muchas áreas en el Gobierno nacional. A pesar de eso no logró controlar la inflación y justamente el problema no era el manejo de diferentes áreas del Gobierno si no en definitiva un gobierno que no hace nada para bajar la inflación, si no todo lo contrario sigue generando déficit fiscal. Claramente en estos meses Massa hizo unos recortes para salir y el déficit fiscal sigue aumentando, entonces obviamente no lo va a bajar y es lo que estamos viviendo. Por lo tanto este o no esté Massa, el problema lo vamos a seguir teniendo.

—¿Qué opinión tiene del crecimiento de Javier Milei y la apropiación de votos vinculados a Juntos por el Cambio?

—Tuve algún debate público con Javier Milei hace unos años, cuando el criticaba mucho a la casta política, y yo decía bueno que arme un partido político y sea candidato porque en definitiva es la única manera porque si no es muy fácil. solo criticar. Bueno, lo hizo y la verdad que le ha ido bien, hay que reconocer que ha tenido un crecimiento importante, por supuesto que lo hizo con un discurso donde critica la casta política, pero muchísimos de sus integrantes son parte de digamos de aquello que el identifica como parte de la casta política. Este crecimiento también se dio porque en definitiva nunca se profundizaron en sus ideas, el suscribe su propuesta a criticar a la casta y después en el día de hoy a la dolarización, pero en definitiva no se sabía muy bien qué es lo que iba a implementar. Ahora apareció la plataforma donde plantea que quiere hacer, arancelar la salud pública, arancelar la educación pública, la libre portación de armas, o que el mercado debe resolver el tema de la venta de órganos, cosas con las que por supuesto no estoy de acuerdo. Nuestro país de alguna manera tiene una bandera en cuanto a la salud pública y la educación pública como por ejemplo la educación universitaria que es donde él tiene una gran cantidad de seguidores. Bueno viene de la reforma universitaria del año 1918, donde se juntamente se luchó hace más de 100 años para que tengamos una universidad libre, pública, de acceso irrestricto y de alguna manera con gratuidad y eso él está dispuesto a cambiarlo. Habría que preguntar a los seguidores universitarios de Milei si estarían de acuerdo encomenzar a pagar la universidad. A partir de ahí se va a empezar a entender si realmente Milei es un candidato que representa ideas que los argentinos quieren votar o en definitiva representa solamente el enojo de la gente con respecto a la dirigencia política la cual no ha podido resolver los problemas de los argentinos.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas y le damos posibilidad de cerrar con un comentario final que quiera realizar.

—Es un enorme placer venir y compartir y dispersar nuestras ideas en un momento difícil para la Argentina, pero confío que en las elecciones el camino del cambio se va a dar y esperemos que empecemos a tener la posibilidad de poder cambiar el país. Pero no hay que pensar que la solución va a ser mágica, porque lamentablemente tenemos un país con muchos problemas con mucha desigualdad y cualquier proceso que hagamos de cambio va a ser difícil va a ser duro. Pero va a ser necesario atravesarlo si no queremos seguir en este en este tobogán para abajo que venimos viviendo en los últimos años.