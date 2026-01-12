Una dura sanción recayó sobre la estructura logística estatal. La relación entre el Correo Argentino y ANMAT tensó la cuerda tras la Disposición 12/2026 publicada en el Boletín Oficial, que da de baja la habilitación de la empresa postal para realizar el «acondicionamiento secundario» de fármacos en su planta de Malvinas Argentinas.

El organismo regulador detectó una falta grave en el centro operativo: la ausencia de dirección técnica. Por esta razón, el Correo ya no podrá realizar tareas críticas como el reempaque, etiquetado o preparación de lotes para trazabilidad.

¿Qué pasa con los envíos del Correo Argentino?

La medida generó alerta inmediata en el sistema de salud y en los pacientes que dependen de la logística postal. Sin embargo, desde la empresa aclararon la situación para evitar el pánico:

La distribución de medicamentos sigue habilitada. Los paquetes cerrados pueden seguir viajando por el país.

El fallo de la ANMAT se basa en la Ley 16.463, que exige que cualquier establecimiento que fraccione o intervenga medicamentos debe contar obligatoriamente con un profesional universitario (farmacéutico o químico) a cargo, algo que la planta de Malvinas Argentinas no tenía al momento de la inspección.

Purga sanitaria: cierran y suspenden 10 laboratorios

La decisión contra el Correo se da en el marco de una ofensiva mayor del Ministerio de Salud para «limpiar» el mercado de irregularidades. En las últimas horas, se ordenaron medidas extraordinarias contra otros diez establecimientos.

Los casos más graves:

BIOTENK S.A.: Inhibición total. No tenían área de farmacovigilancia ni reportaban reacciones adversas.

Intervenido por falta de personal calificado y equipos sin mantenimiento. Además, producían inyectables para terceros sin autorización.

Intervenido por falta de personal calificado y equipos sin mantenimiento. Además, producían inyectables para terceros sin autorización. Retiro de mercado: Se ordenó recuperar todos los lotes de inyectables que Solkotal fabricó para el Laboratorio P.L. Rivero.

La lista de bajas se completa con la revocación de habilitaciones a ocho firmas más, incluyendo a Droguería Eurofarma y Laboratorios Apolo, por inactividad productiva y falta de responsables técnicos.