Comienza el éxodo de larretistas del gobierno de la ciudad

Como es habitual cada miércoles, Horacio Rodríguez Larreta encabezó una reunión de Gabinete junto a su equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es la segunda que hace desde que perdió las PASO del 13 de agosto contra Patricia Bullrich. Lo distintivo del cónclave de esta mañana fue la renuncia de dos funcionarios que decidieron desertar de la gestión, como son los casos de María Migliore, que se desempeñó hasta anoche como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, y de Christian Werle, quien comunicó hoy su decisión de desvincularse de su rol de titular del Instituto de la Vivienda de CABA. En ambos casos fue por motivos políticos.

Son los efectos que produjo el resultado electoral de las primarias. Con el triunfo de Jorge Macri ante Martín Lousteau en la interna porteña de Juntos por el Cambio (JxC), en la política de la Ciudad se inició un proceso de reacomodamientos y realineamientos de cara a octubre y, eventualmente, rumbo a la eventual transición de gobierno que implicará la salida de Rodríguez Larreta el 10 de diciembre. En simultáneo, la coalición también se prepara para la contienda nacional del 22 de octubre, cuyo proceso político será liderado por Bullrich.

Por estos días, y lentamente, los dirigentes que estuvieron alineados al larretismo hasta las PASO van verbalizando su decisión de sumarse a la campaña de Bullrich y trabajar por la unidad y el triunfo de JxC. Otros, en cambio, no se sienten cómodos con esa posición y eligen el silencio o, bien, apartarse de sus funciones. Son decisiones genuinas de funcionarios o armadores políticos que intentan obrar conforme a sus convicciones. La interna entre Larreta y Bullrich fue ardua y dejó heridas políticas que aún no cicatrizan. Algo similar sucedió en la Ciudad entre Lousteau y Macri, donde el funcionariado y la dirigencia de JxC se partió en dos.

Este contexto y clima es en el que se dio la segunda reunión de Gabinete de la Ciudad. Fue convocada para las 9 y se hizo en Uspallata, sede del Gobierno porteño. Larreta aplica una lógica itinerante para esos encuentros, porque no siempre se desarrollan en el mismo lugar. Suelen intercalar entre Uspallata y el Centro Cultural Recoleta, aunque a veces también se hacen en otras dependencias de CABA.

Advertisement

A esa hora se fueron congregando los primeros funcionarios. Rodríguez Larreta había tenido un compromiso previo y llegó a las 9:30, con la reunión empezada. La comandaba Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad. Migliore y Werle no estuvieron, aunque sus renuncias fueron motivo de cuchicheo entre los presentes. Quien tampoco estuvo hoy fue Jorge Macri.

La renuncia de Migliore fue revelada anoche. La funcionaria le hizo saber su decisión a Larreta y lo extendió a sus compañeros de Gabinete. También se reunió con Jorge Macri y tuvieron una “buena charla”, según pudo saber este medio. No obstante, la politóloga tiene una concepción del desarrollo social y humano que en algunos puntos no congenia con la visión del primo del ex Presidente. Ese aspecto y razones personales motivaron que diera un paso al costado. Werle, por su parte, es un joven dirigente del PRO que integró la lista de precandidatos a legisladores de Lousteau. Se trata de una particularidad que influyó en su determinación de correrse del Gobierno porteño.

El Jefe de Gobierno estuvo cerca de 30 minutos en la reunión. Habló sobre la intención de finalizar los proyectos de su gestión que quedan pendientes hasta el 10 de diciembre, puntualizaron temas administrativos e hizo comentarios políticos breves del panorama electoral.

Otra noticia que antecedió a la reunión de esta mañana fue que Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, fue elegida por Jorge Macri como su candidata a vicejefa de Gobierno. La decisión fue celebrada en Twitter por Larreta y Mauricio Macri. Con la fórmula porteña integrada, en Uspallata deslizan que inició un proceso “paulatino” de transición política. “No descarto que en los próximos días haya más renuncias del gobierno de Horacio”, le dijo a Infobae uno de los colaboradores más cercanos a Rodríguez Larreta.

Advertisement

Con la transición política en curso, hay un grupo de funcionarios del larretismo que jugaron por la candidatura de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, y que luego, cuando el médico bajó su aspiración ejecutiva, empujaron la postulación de Lousteau. Son dirigentes que quedaron con una relación tensa con Jorge Macri y no se hallan en su eventual gobierno. “Todos los que cantaron ‘de qué barrio sos’ tienen el boleto picado”, deslizó ante este medio un operador político que frecuenta las oficinas de campaña del primo del ex Presidente en la calle Arribeños.

En paralelo, hay una parte del larretismo que ya manifestó su voluntad de trabajar por la unidad de la coalición. “Acepto con humildad que la mayoría de los votantes de JxC decidieron que Patricia lidere nuestra coalición”, manifestó esta semana desde su Twitter Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, y agregó: “Es momento de aportar al triunfo de JxC y de honrar la unidad que pregonamos antes de la elección. Voy a trabajar para que Patricia Bullrich sea Presidente, para que JxC defienda su identidad de coalición”. Se trata de uno de los funcionarios de mayor confianza de Rodríguez Larreta.

JxC transita horas complejas en las que digieren, por un lado, el resultado de las PASO y, por otro, concertan fuerzas para la elección general del 22 de octubre. Los dirigentes cambiemitas conocen que su Bullrich queda afuera del ballotage, la supervivencia de la coalición corre riesgo.

Advertisement

En el caso de la Ciudad, casa matriz del PRO, se avanza en el desembarco de Jorge Macri y su tropa. En simultáneo, el ministro de Gobierno porteño debe tender puentes con el radicalismo para recomponer relaciones y contener a los votos que logró Lousteau. La PASO entre ambos candidatos fue muy reñida. El ex intendente de Vicente López buscará superar el 50% de los votos para ganar en primera vuelta. El proceso está en marcha.