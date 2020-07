Robaron partes de un monumento de Evita y el busto de Isaac Rojas del Cementerio de Chacarita

(CABA) Debido a la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los cementerios de la Ciudad de Buenos Aires permanecen cerrados para el público. Sin embargo, la emblemática necrópolis ubicada en el barrio de Chacarita fue víctima de actos de vandalismo.

Desde el cementerio denunciaron el robo de una placa ubicada en el cenotafio de María Eva Duarte de Perón, Evita. Además, según detalla Clarín, se llevaron un busto de Isaac Rojas que se encontraba junto al portal de ingreso al Panteón A del Centro Naval.

El cenotafio de Evita ya había sido vandalizado en febrero de 2017, cuando fue robado su busto. Luego, en mayo de ese mismo año, también desapareció el busto de José Ignacio Rucci, ex secretario general de la CGT, cercano a Juan Domingo Perón.

El cementerio de Chacarita, que nació durante la epidemia de fiebre amarilla en 1871, es el más grande de la Ciudad, con una superficie de 95 hectáreas. En estos momentos, la seguridad del lugar está a cargo de la empresa privada Murata.

Desde la Policía de la Ciudad aseguraron que no tenían información sobre los hechos porque no se realizaron las denuncias correspondientes. En tanto, desde el Gobierno porteño no aportaron datos sobre el tema. NR

