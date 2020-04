Benjamín Vicuña, sobre la muerte de Blanca: «Pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo»

(CABA) Muchos famosos se sumaron en las redes sociales a la campaña “Quedate en casa” para alentar a sus seguidores a obedecer el aislamiento social y obligatorio impuesto por el Gobierno para enfrentar al coronavirus. Benjamín Vicuña envió este miércoles un mensaje contundente para pedir a todos que cumplan la cuarentena.

El actor publicó una imagen de su fallecida hijita Blanca, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain y escribió un sentido texto.

“El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. “Está en el aire, es el destino, la vida”

Y continuó pidiendo que se cumpla el aislamiento. “Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido”.

“Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor», concluyó. NR

