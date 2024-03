Axel Kicillof anunció un incremento salarial del 13,5% para los trabajadores estatales bonaerenses

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy un incremento salarial del 13,5% en marzo para los trabajadores estatales bonaerenses, en simultáneo con una suba del 76% en las prestaciones de programas sociales.

“Intentamos, desde el comienzo, devolverles a los bonaerenses algo de los que (Javier) Milei les viene quitando, con la licuadora, la motosierra; esta medida lleva algo de alivio entre los sectores que sufren esta recesión enorme, infernal, criminal. En enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios, en febrero fue del 20%, y para marzo dispusimos un incremento del 13,5%. Eso implica a los estatales en general, a la policía, a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de sus trabajadores y a los docentes”, detalló.

“Esto explica qué hacemos con los impuestos”, planteó el gobernador, en el marco de una conferencia de prensa en donde, además, se anunció el aumento del 76 % en el monto de becas y prestaciones de programas sociales, y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), áreas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés “Cuervo” Larroque.

Este incremento, según se informó de manera oficial, alcanza a más de 550 mil destinatarios. “Mientras Milei recorta fondos y ahoga a las provincias, el gobernador sigue sosteniendo los niveles de inversión social para el acompañamiento e inclusión de los más vulnerables”, destacó Larroque.

De acuerdo a estos anuncios, la inversión mensual de las prestaciones se incrementa de $ 3.431 millones a $ 6.273 millones, llega a más de 300 mil destinatarios e impacta sobre un total de 15 programas, entre los que se encuentran las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) bajo la modalidad Jardín Maternal, Casa del Niño y Centro de Atención Integral; el Programa Envión y los Centros Juveniles.

También comprende el programa Centro de Acompañamiento Sociocomunitario en Adicciones (CASA), residencias estudiantiles y Casas de Encuentro Comunitario (CEC), el plan Más Vida y los programas de Asistencia Alimentaria para personas con celiaquía (PAAC) y de Asistencia Alimentaria para personas que viven con VIH (PAAI).

En la misma línea, el aumento contempla las prestaciones de los programas destinados a personas con discapacidad y a personas mayores, con sus talleres protegidos, hogares, centros y casa de día y actividades ecuestres.

“En el caso de las jubilaciones tienen hoy un promedio de 534.000 que alcanzan hoy con este aumento”, destacó Kicillof.

Respuesta a Milei

“Hay alguno que no saben, no que se hacen los distraídos, o que quieren saber, pero con los impuestos pagamos el salario de 100 mil policías, 25 mil profesionales de la salud, 80 mil auxiliares de escuelas, reparamos 8 mil escuelas, hay 216 escuelas inauguradas, abrimos seis nuevos hospitales, equipamos a la policía, damos de comer a los chicos en las escuelas”, enumeró el gobernador provincial.

Esta mención está dirigida, principalmente, al presidente Milei, que en las últimas horas ratificó el llamado a no pagar la suba de impuestos en territorio bonaerense.

El Presidente aseguró estar “totalmente de acuerdo” con la posición expresada por el diputado José Luis Espert, recientemente incorporado al bloque de La Libertad Avanza y aliado del gobierno. En la misma línea de razonamiento, dijo que los incrementos dispuestos por Kicillof son “confiscatorios”, y dijo que no se ve la contraprestación.

“Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”, aseguró el mandatario nacional.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, había advertido Espert, quien admitió que él mismo evitaría pagar las fuertes subas.