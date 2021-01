Aumentan un 82,5% las multas en la Ciudad de Buenos Aires

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires son un 82,5% más caras. El gobierno porteño actualizó el valor del sistema de medición que se toma como referencia para calcular las sanciones a los conductores: lo había anunciado la última semana del año pasado. La unidad fija (UF), el equivalente al costo de medio litro de la nafta de mayor octanaje en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), pasó de $21,40 a $39,05.

La modificación, según señalaron, “impactará en todo el universo de las infracciones que se cometan en la Ciudad e incluso en las que no han sido canceladas por sus deudores”. De modo que el mal estacionamiento, una de las infracciones de tránsito más comunes, dejará de ser penado con $2140 y la sanción pasará a costar $3905 como equivalente a 100 UF. Ese costo también se aplica para quien utilice el cinturón de seguridad, no respete la prioridad peatonal o las indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tránsito, viole la prohibición de ingreso al Microcentro, no cuente con el certificado de la Verificación Técnica Vehicular, manipule teléfonos celulares o utilice equipos reproductores de video, entre otros motivos de punición.

Hay sanciones más leves. Son penados con 50 UF -es decir $1.952,50- quienes hagan uso indebido de su bocina, sean responsables de un vehículo automotor que no esté equipado con un dispositivo destinado a controlar la emisión de gases tóxicos, circulen sin la tapa del tanque de combustible, sin espejos retrovisores o con vidrios polarizados que no permitan distinguir a sus ocupantes, quien no respete la prioridad de paso en una bocacalle o circule marcha atrás sin justificación, no porte licencia de conducir, entre otras sanciones menores o no tan difundidas. Pero también habrá multas más severas. El régimen especifica que la sanción para aquel que obstruya paradas para transporte de pasajeros, carriles exclusivos para colectivos o Metrobus, no cumpla con el grabado de autopartes o intente colarse en los telepeajes de las autopistas de AUSA le cabe una pena de $5.857,50, el equivalente a 150 UF. En cambio, obstaculizar las rampas para discapacitados o negarse a un control de alcoholemia amerita el doble de pena: $11.715 o 300 UF.

Tapar la patente merece una multa de 1000 UF: $39.050. Violar una luz roja va de $11.715 a $58.575, pasar una barrera baja, de $15.620 a $78.100, superar la velocidad máxima permitida en hasta 20 km/h en calles o avenidas o en hasta 40 km/h en vías rápidas es plausible de $5.857,50, por encima de esos límites $9.762,50 y el exceso de velocidad superior a 140 km/h puede llegar a valores entre $15.620 y $156.200.

