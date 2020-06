Alberto Fernández: “Deberíamos volver a la cuarentena absoluta”

(CABA-PBA) Tras haber alcanzado ayer un récord de casos de coronavirus con 1141 personas infectadas (545 en la provincia de Buenos Aires y 535 en la Ciudad), el presidente Alberto Fernández analizó la situación de la pandemia y señaló que por la reproducción del virus que se registra en estos días, que es la más alta desde el inicio del aislamiento social, el país tendría que volver a la fase 1 de la cuarentena.

«La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, con lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta», indicó Fernández en Radio 10 y explicó que se debe a la «ansiedad de muchos sectores cuyos reclamos son todos legítimos que piden saltar la cuarentena». «Eso multiplica el riesgo», planteó.

«Sabíamos que íbamos a tener un crecimiento sostenido de casos y que iba a haber un pico. Nuestra política era aletargar el ritmo de contagios para dar tiempo al sistema de salud para poder atender todos los casos. Ese objetivo lo estamos cumpliendo», remarcó el jefe de Estado.

A su vez, indicó que el pico que se calculaba para mayo «se demoró» y que «tal vez esté ocurriendo» en estos días. «El problema aún no está superado. Debemos movernos con mucho cuidado ya que corremos el riesgo de no darnos cuenta que podemos estar generando situaciones de contagio», razonó Fernández.

“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, remarcó el Jefe de Estado.

En este sentido, el mandatario cuestionó la salida masiva de runners del lunes por la noche en la Capital Federal, y confirmó que luego de ver las imágenes de las personas que salieron a hacer ejercicios se comunicó inmediatamente con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr… todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, remarcó.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, analizó Fernández.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, aclaró el Presidente. NR

