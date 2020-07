Aclaran que las víctimas de violencia de género pueden utilizar el transporte público sin hacer trámites

(CABA-PBA) “Las personas en situación de violencia pueden utilizar el transporte público”, enfatiza Florencia Esperon, responsable de la agenda de género del Ministerio de Transporte de la Nación. “El transporte no va a entorpecer las salidas o las estrategias que puedan utilizar las personas que se encuentren en situaciones de violencia por motivos de género”, resalta la funcionaria a infobae para despejar dudas y que nadie soporte violencia por temor o desinformación en este contexto de cuarentena reforzada.

En esta fase de aislamiento social, seguro y obligatorio más estricto la comunicación oficial es muy firme en desalentar el uso de colectivos, subtes y trenes y en restringir la circulación de la población. Pero esta política es para evitar contagios de COVID-19. No para que las mujeres y disidencias sexuales que sufran maltratos tengan que aguantar violencia machista y estén encerradas en sus hogares, como si fueran presas, o queden atrapadas en sus casas sin poder hacer la denuncia, pedir ayuda, lograr que la justicia excluya al agresor, solicitar lugar en un refugio, mudarse a la casa de amigas o volver a la casa materna.

Este miércoles comenzó la cuarentena estricta y se redujeron a la mitad los permisos para circular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La secretaria de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, informó que solo se renovaron el 50 por ciento de los permisos de circulación con respecto a la semana pasada. La expectativa es que se reduzca de un 35 a un 40 por ciento la cantidad de autos privados y de pasajeros en trenes y colectivos.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Zárate: investigan si le vendieron plasma a un paciente internado en la Clínica Privada del Carmen

Hay solo 29 actividades esenciales que están autorizadas a que sus trabajadores utilicen transporte público, las madres o padres separados pueden gestionar un permiso para llevar a sus hijos a sus diferentes casas y hay permisos especiales por urgencias y situaciones de fuerza mayor que duran 24 horas. Pero las víctimas de violencia por razones de género están exceptuadas de la obligación de quedarse en casa por el Boletín Oficial. Y pueden utilizar el transporte público.

En lo que va del aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre el 20 de marzo y el 30 de junio, fueron asesinadas 81 mujeres. A diferencia de la mayoría de los delitos, los femicidios no bajan y se comete un asesinato por razones de género cada 27 horas, según el monitoreo del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, difundido el 1 de julio.

El hogar no es dulce ni un sinónimo de protección para muchas mujeres, trans, adolescentes y chicos y chicas. En esos casos, se puede salir a pedir que saquen al agresor del hogar o un hogar en donde no corran peligro. Si una mujer necesita hacer una denuncia y es frenada en un control tanto los colectiveros, guardas de trenes y policías deberían estar capacitados para no revictimizar y dejarla pasar. Pero, ante cualquier emergencia, puede pedir ayuda a la Línea 144 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Carlos Menem, otra vez internado: está en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos de Palermo

El 15 de mayo se realizó una reunión de ocho funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos en donde se había barajado la posibilidad de bloquear las tarjetas SUBE. Sin embargo, se descartó esa posibilidad, entre otras cosas, por el riesgo de inmovilizar a las víctimas de violencia machista.

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, declaró al respecto: “Hubo varias ideas circulando y varias cuestiones que se plantearon pero nosotros no las consideramos acertadas porque hay muchos imponderables e imprevistas y uno no desea dejar a una víctima de violencia de género o a alguien que tiene que viajar a un hospital o a una farmacia de turno sin la posibilidad de acceder al transporte público”.

En ese sentido, Florencia Esperón aclara: “No vamos a bloquear las tarjetas SUBE porque eso impediría que las personas que tienen una urgencia se puedan subir al transporte”. Sin embargo, para evitar infracciones a la normativa que hagan multiplicar el contagio de coronavirus se podría deshabilitar a quienes tienen un modus operandi sistemático: “Si se está analizando la suspensión de algunos usos de algunas tarjetas. Se está evaluando la implementación de esta medida ante reiterados usos sin motivos y sin razones de personas no esenciales”. Por el momento, todavía no hay suspensiones. Y el bloqueo –hasta ahora- está descartado.

En diálogo con Infobae Esperón informa como es el procedimiento para que las víctimas de violencia de género no tengan miedo de salir de sus casas por los controles en el transporte público y la prepotencia que puedan encontrarse de parte de colectiveros, policías o guardas.

-¿Que es lo que tiene que hacer una mujer maltratada para poder viajar?

-Se aconseja realizar el certificado de circulación que habilita por 24 horas. Pero hay situaciones de urgencia o fuerza mayor en la que se puede viajar y no le tenés que explicar nada a nadie

-Si le están pegando no tiene tiempo de generar un permiso, ni puede hacer un trámite si el maltratador le controla los movimientos…

-Se puede salir igual.

-Muchas mujeres tienen miedo de ser maltratadas en la calle por los conductores o los policías. ¿Qué deben hacer las fuerzas de seguridad y los encargados del transporte público?

-Hay una instrucción en el Ministerio de Seguridad para que las fuerzas de seguridad en la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires puedan asistir y asesorar a personas en situación de violencia por razones de género. Además se va a instruir a los colectiveros y guardas para que tengan la sensibilidad y el acompañamiento que corresponde y puedan no revictimizar a las víctimas de violencia, de igual modo que si hay un caso de acoso.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Coronavirus: Fernán Quirós anticipó que propondrán desandar restricciones si bajan los contagios

-¿Qué pasa si una mujer sale de su casa, cuando sufre maltrato, en su auto particular pero no cuenta con permiso para circular?

-La instrucción del Ministerio de Seguridad aplica también para los particulares.

-¿Ya se encontraron con casos de personas maltratadas que necesitaban usar el tren para pedir ayuda o denunciar?

-Siempre hay casos. En Trenes Argentinos hay un protocolo del área de género y diversidad y están trabajando activamente en el abordaje de estas situaciones. Además trabajamos de manera muy comprometida y con comunicaciones diarias con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde el primer momento pensamos como iban a repercutir las medidas de restricción del uso del transporte en las mujeres.

-¿Qué pasa cuando una mujer que está siendo abusada, humillada o insultada y vive en Avellaneda tiene que volver a la casa de su mamá en Salta o ir a lo de una hermana en Neuquén?

-Ya se arbitraron todos los permisos necesarios y trabajamos para resolver situaciones excepcionales y facilitar la movilidad de las mujeres que están en situación de violencia.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Las Ferias de Abastecimiento Barrial seguirán funcionando en 127 puntos de la Ciudad

-El mensaje para las víctimas de la violencia no puede ser quedate en casa. ¿Cómo se difunde mejor que de la violencia se sale también en cuarentena?

-Es un camino difícil pero de la violencia se sale. Estamos plantados en diseñar un sistema de transporte que pueda facilitar la salida de las situaciones de violencia.

-¿Se contempla la situación del acompañamiento? Muchas mujeres tienen miedo y no pueden llegar a la comisaría solas.

-Sí, se contempla. También estamos trabajando con el Ministerio de Mujeres acompañando el programa de promotoras territoriales para que haya otro otra persona que pueda darle acompañamiento a la mujer que es víctima de violencia.

-Muchas veces en la calle los derechos se diluyen y el colectivero le grita que se baje o el policía le dice que sin permiso no puede salir. ¿Si todo esto no se cumple en la práctica a donde pueden llamar?

-A la Línea 144. Estamos trabajando en coordinación y en territorio. Si esta en una estación y hay centro de atención al pasajero puede pedir asistencia y saber que las fuerzas policiales tienen indicación de asistir a víctimas de violencia de género. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario