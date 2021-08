Benicio, un niño con cardiopatía congénita compleja, necesita viajar a Estados Unidos

Benicio tiene 3 años, es un niño con discapacidad portador de una cardiopatía congénita compleja, Síndrome de corazón izquierdo hipoplasico,( HLHS ) y displasia renal multiquistica de riñón izquierdo

Es una enfermedad poco frecuente.

Nacido en la provincia de Santiago del Estero Capital, tuvo diagnostico prenatal y fue derivado a Buenos Aires a los 5 días de vida para una cirugía de corazón e iniciar el proceso paliativo que se requiere para tratar esta patología. Permaneció 2 meses internado por complicaciones posoperatorias que requirieron una segunda cirugía, al recibir el alta médica regreso a su hogar con sonda nasogástrica y muchas medicaciones. Cinco meses después fue intervenido quirúrgicamente de nuevo, con un posoperatorio poco favorable ya que no hubo muchos cambios en su estado, siguió polimedicado y alimentándose con sonda nasogastrica.

Al cumplir los 2 años previo a su tercer y ultima cirugía, el 9 de diciembre el 2019 le realizaron un cateterismo cardíaco, donde le informan a sus papas que Benicio no reunía las condiciones necesarias para continuar el proceso paliativo por insuficiencia de válvulas y disfunción ventricular y llegada a esta instancia ya no había ningún tratamiento disponible para él y deciden el regreso a su hogar e inician los cuidados paliativos y esperar la muerte. Ante la noticia, sus papas no quieren este final trágico para Benicio y decidieron buscar otras alternativas de tratamiento para salvar su vida, es por ello que encuentran un hospital en Estados Unidos, el Boston Childrens Hospital, que posee una amplia trayectoria en tratar pacientes tan complejos como Benicio y ofrece una cirugía innovadora para mejorar y tener una mejor calidad de vida, en esta cirugía repararan su válvula tricúspide.

El costo de esta cirugía de US$ 192.265.00, más gastos de pasajes, estadía y alimentos para Benicio y sus papas. Para participar de la campaña #TodosxBeni podes hacerlo con los siguientes datos:

BANCO Santander Rio

Cuenta Nº 151-393003/4

CBU 0720151288000039300340

Alias: Ethan

Titular: Miguel Alejandro Navarro

CUIL 20 – 35738891 – 1

MERCADOPAGO

CVU 0000003100066822336529

ALIAS: Ethan2021

DONAR $1.000 https://mpago.la/26mCTPr

DONAR $500 https://mpago.la/1GetMnp

CONTACTOS: BELEN LANGE CEL 1162390595 – MIGUEL ALEJANDRO NAVARRO CEL 3856101030

NT

Comentarios

Ingresa tu comentario