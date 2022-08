a historia detrás del Consulado del Ciberespacio que sorprende a los vecinos de Belgrano R

“Esa cartelera la mandé a hacer a los que hacen los carteles de arriba de los edificios -acota Bañares, mientras pasea por su jardín-. La escala de letras que iba bien para mi quincho, me dijo el especialista, era de un metro. Pero yo pedí que sea de dos metros porque era la escala que tenía Elvis en su casa. El tipo me dijo: ‘Esto es un error. Estamos haciendo un cartel para un edificio de 22 pisos. Cuando lo prendas, te vas a quedar ciego’. Pero le dije que lo hicieran igual. La luz es fuerte, sí -dice, entre risas-. Pero lo bueno es que podemos iluminar toda la casa con la luz de Elvis, que entra por la ventana. Es como un chorro de luz blanca que baña toda la casa”.

Bañares también se inspiró en Elvis Presley, uno de sus grandes ídolos, para la construcción de su “pecera humana’’, que aún está en obra. “Es una pileta que, en vez de ser para abajo, es para arriba y tiene una pared de vidrio. Cuando puse el cartel de Elvis, dije: ‘Falta la pileta de Elvis. Él tenía una piscina con paredes de vidrio y, entonces, mientras sus chicas nadaban, él las miraba. Yo veré a mi novia o ella me verá a mí -se ríe-. Abajo le voy a poner un piso de led, así cuando te tirás a nadar, prendés el color que quieras: rojo sangre, azul, verde”.

El propietario, dueño de una cadena de centros de estética, compró la casa hace 10 años como inversión. El anterior dueño era un millonario irlandés que había construido la casa en los ‘60, inspirándose en las antiguas mansiones de Malibú, aunque siguiendo una escala menor. Durante la pandemia, los inquilinos que hacía años ocupaban la casa decidieron no renovar el contrato y, mientras Bañares refaccionaba la casa para volverla a alquilar, terminó de tomar la decisión de divorciarse y mudarse allí. “Era una casa antigua y oscura. Tuve que levantarla arquitectónicamente. Todas las aberturas que ves acá, eran paredes”, dice, desde el living de su casa, que funciona también como sala de ensayos cuando se reúne con su banda.

Bañares vive en el Consulado del Ciberespacio junto a su novia, Josefina Sempé, programadora y diseñadora. “Como estoy a dos cuadras de mi antigua casa, tengo la dinámica esta de que mi hijo se queda a dormir cuando quiere. Ayer a la noche durmió acá, por ejemplo”, cuenta. Uno de los pocos objetos que se llevó de su antigua casa fue una parte del fuselaje de un avión, que tiene tres ventanas. Antes, durante la pandemia, solía tenerlo en su habitación, al lado de la cama, para sentir que estaba viajando en primera. Pero cuando se mudó le encontró un mejor lugar, dice. Se encuentra en el quincho, junto a su colección de motos intervenidas. En cada ventana del avión colocó a un personaje diferente, con un fondo de nubes, como si los viera en el cielo. Puse a David Bowie, a Elvis y a la reina de Inglaterra. Elisabeth está viva, pero me imagino que no le queda mucho, y yo la adoro”, dice el médico con una sonrisa.

De la Embajada al Consulado: una vida marcada por el humor

El Consulado del Ciberespacio no es la primera broma a gran escala que emprende Bañares. Su hogar anterior funcionó durante 15 años como la “Embajada de Transilvania”, y aún figura en Google Maps como tal. “Muchos dejaban su CV en el cartero o tocaban la puerta para pedir información turística de Transilvania. Cuando entraba o salía, alguna vez me preguntaron si era el embajador. Yo siempre respondía: ‘No, soy empleado, el embajador sale solo de noche”, cuenta, entre risas.

Más allá de los detalles decorativos, como vitrales con símbolos masónicos, un coche fúnebre, un insectario y un piano de cola rojo, lo que Bañares más destaca de su anterior casa es la cúpula, que no es de época, sino que fue encargada por él. “Fue la última cúpula que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Contraté a los cupuleros de la Avenida de Mayo”, cuenta.

A diferencia de la “Embajada”, cuyo único fin era alegrar a los vecinos porteños, el nuevo “Consulado del Ciberespacio” tiene, además, una verdadera función. Allí dentro se llevan a cabo reuniones con especialistas en tecnología para terminar de desarrollar un producto que él y su novia definen como realmente innovador. El proyecto, llamado Escapada Virtual, es desarrollado en conjunto por Bañares y Sempé.

“Es una pagina donde alquilamos los lentes Oculus, de realidad inmersiva. La idea es que los alquilen personas que están internadas, por ejemplo, una señora de 80 que se acaba de operar la cadera y tiene que estar semanas en reposo en su casa. Nosotros le llevamos los Oculus y esa persona, si quiere, puede, por ejemplo, pasar la tarde en Café de la Fleur, en París, o caminar por Madrid, lo que quiera.”, explica Bañares. “Los anteojos ya están. Ahora estamos juntando material de diferentes partes del mundo de gente que ha puesto cámaras 360 y haya filmado lugares. Es un rubro que todavía no está muy desarrollado”, suma Sempé.

Además, como parte del mismo proyecto, la pareja está organizando workshops con distintos grupos de especialistas para ver de qué forma poder aplicar la tecnología de los lentes Oculus a diferentes campos de trabajo, como la arquitectura o la medicina. Hace pocas semanas, hicieron un encuentro con especialistas tecnológicos y cirujanos de cadera, y los últimos contaron que les gustaría poder utilizar esta tecnología para poder contar con el asesoramiento en vivo y directo de cirujanos de otros países durante una cirugía.

Bañares ve este nuevo proyecto como parte de un nuevo ciclo en su vida, que también incluyó un divorcio y una mudanza. “No es una crisis de los 50, es más bien una nueva etapa. Yo dividí mi vida en tres bloques de 25 años. Los primeros 25, para estudiar. Los siguientes 25, para trabajar y hacer lo que tengo que hacer, y los terceros 25, que recién empiezan, para seguir trabajando, pero más enfocado en hacer lo que me da la gana, enfocado en disfrutar”, explica el médico.

De todas formas, acepta que durante toda su vida le dio mucha importancia al disfrute. Esa postura tiene que ver con su filosofía de vida. “Se llama ‘Memento mori’, es un principio filosófico de la antigua Grecia, significa: ‘Recuerda que vas a morir’. Hay gente que no hace cosas que realmente quiere hacer, por diversas razones. Y, al fin y al cabo, después se mueren. Yo eso lo vi muchas veces. Apenas me recibí, hacía guardias en el Hospital Sirio Libanés, que es de PAMI. Había muchos pacientes con cuidados paliativos, y ellos siempre me decían que tenía que hacer lo que tenía ganas de hacer. Ellos, desde la cama, no se arrepentían de haber hecho, sino solo de no haber hecho. Eso me marcó muchísimo. Por eso siempre en mi vida hice todo lo que quise, como la pecera, la cúpula de la embajada. Toco el piano. ¿Bien? ¿Mal? No importa, lo hago igual porque me gusta”, dice.

Siguiendo esa misma filosofía, hace siete años, Bañares se tatuó en ambos brazos los años que creía que le quedan de vida, a modo de cuenta regresiva. Entonces, como si fuera un calendario de pared, cada cumpleaños, él visita a su tatuador y le pide que tache el año que pasó con más tinta.

En mi familia lo hombres se mueren jóvenes. Mis tíos se murieron a los 59 y 62 y mi papá, a los 72. Por eso diseño mi vida en tres bloques de 25 años, sabiendo que llegar a 75 está bien biológicamente. Yo quiero llegar a los 90, obviamente, pero, por lógica, el peral da peras, entonces yo me tendría que morir alrededor de los 70. Cuando cumplí 45, dije: bueno, me quedan 30. Entonces me puse 15 años en un brazo y 15 en el otro. A medida que los voy cumpliendo los voy tachando. Por alguna razón, el tatuador se olvidó del numero 11, justo cuando tengo 65 años. Se dio cuenta un amigo. Entonces, decidí tatuarme el 11 en el culo, par cuando me pregunten: ‘¡Che te falta el 11′ poder responder: ‘Lo tengo en el culo’. Ese año ya le dije a Jose que me lo tiene que pagar todo ella, es mi año sabático.