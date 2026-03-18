Luego del fuerte temporal que golpeó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a mediados de semana —con ráfagas que superaron los 80 km/h y provocaron caída de árboles en el sur de la Capital Federal y el oeste del conurbano—, el tiempo dará una breve tregua. Sin embargo, las malas noticias llegan para quienes planeaban actividades al aire libre: el clima en Buenos Aires el fin de semana largo estará marcado por la inestabilidad.

Según los últimos reportes de Meteored Argentina, se anticipan dos eventos meteorológicos significativos que dejarán lluvias y tormentas en 3 de los 4 días de descanso.

Una breve tregua: Sol y ambiente templado

Antes de la llegada de las tormentas, el tramo central de la semana ofrecerá condiciones muy estables. Gracias a un sistema de altas presiones que se desplaza hacia el Océano Atlántico, el cielo sobre el AMBA se mantendrá mayormente despejado.

Tanto para el miércoles como para el jueves, se espera una rotación progresiva de los vientos del sudeste al este, garantizando jornadas a puro sol y un ambiente fresco a templado, con temperaturas máximas muy agradables que rondarán los 25 °C y 26 °C.

El pronóstico para el fin de semana largo: Día por día

De cara a los feriados (del sábado 21 al martes 24 de marzo), los principales modelos meteorológicos consolidan un escenario de alta inestabilidad. Así estará el clima en Buenos Aires el fin de semana largo:

Viernes y Sábado (Primer evento de tormentas): Un proceso de «ciclogénesis» sobre el centro de la Argentina provocará un marcado desmejoramiento. Se esperan probables lluvias a partir de la tarde/noche del viernes. El sábado por la mañana hay alta probabilidad de focos de tormentas fuertes y abundante caída de agua, mejorando recién hacia la noche.

Un proceso de «ciclogénesis» sobre el centro de la Argentina provocará un marcado desmejoramiento. Se esperan probables lluvias a partir de la tarde/noche del viernes. El sábado por la mañana hay alta probabilidad de focos de tormentas fuertes y abundante caída de agua, mejorando recién hacia la noche. Domingo (El único día de buen tiempo): Será la ventana ideal para los planes al aire libre. Se prevé un cielo mayormente despejado, vientos del este y máximas agradables del orden de los 24 °C.

Será la ventana ideal para los planes al aire libre. Se prevé un cielo mayormente despejado, vientos del este y máximas agradables del orden de los 24 °C. Lunes y Martes feriados (Segundo evento de tormentas): La mejora del domingo será efímera. El avance de un frente cálido traerá de regreso el aire húmedo e inestable, desencadenando lluvias y tormentas generalizadas sobre la región del AMBA durante ambas jornadas, con precipitaciones que podrían ser significativas.

Ante este panorama, la recomendación para los vecinos de Capital Federal y el conurbano es aprovechar al máximo la ventana de buen tiempo del domingo y mantener las precauciones necesarias frente a las alertas por caída de agua durante el resto de los días no laborables.