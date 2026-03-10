Un peligroso método delictivo que sigue cobrándose víctimas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras una exhaustiva investigación, la Policía de la Ciudad logró detener a una viuda negra en Lomas de Zamora, acusada de seducir, drogar y desvalijar a un hombre que había conocido a través de las redes sociales.

El exitoso procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, quienes allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Julio Massenet al 400, en el sur del conurbano bonaerense, donde la imputada se encontraba escondida.

El modus operandi: Redes sociales y clonazepam

El hilo de la investigación comenzó a desenredarse a partir de un hecho ocurrido el 11 de octubre de 2025. Según consta en la denuncia, la ahora detenida contactó a su víctima mediante redes sociales y, tras ganar su confianza, acordaron un encuentro en el domicilio del damnificado.

Una vez en el lugar, compartieron unas bebidas alcohólicas. Ese fue el momento que la delincuente aprovechó para actuar: adulteró la bebida del hombre, provocándole una profunda pérdida de conocimiento. Al despertar horas más tarde, la víctima se encontró solo y constató que le faltaban diversos elementos de gran valor en su hogar.

Cámaras, rastreo y el allanamiento clave

Para lograr capturar a la viuda negra en Lomas de Zamora, los investigadores realizaron un minucioso trabajo de campo. El cruce de datos incluyó la explotación de los perfiles de redes sociales de la sospechosa y el análisis detallado de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir su ruta de escape tras el robo.

Con las pruebas sobre la mesa, la Justicia autorizó el allanamiento. Durante la requisa del inmueble bonaerense, los oficiales lograron incautar elementos probatorios contundentes:

Un teléfono celular marca Samsung utilizado por la acusada para contactar a sus víctimas.

marca Samsung utilizado por la acusada para contactar a sus víctimas. La billetera perteneciente al damnificado.

perteneciente al damnificado. Dos blísteres de pastillas de clonazepam, la poderosa sustancia utilizada para dopar al dueño de casa.

El operativo contó con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 (a cargo del Dr. Dario Bonanno) y el Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora, cerrando así el cerco sobre una delincuente que operaba bajo una de las modalidades más temidas en la actualidad.