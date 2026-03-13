Buenos Aires tiene una infinidad de circuitos para descubrir, y el conurbano bonaerense guarda rincones con un encanto único. Este fin de semana, la excusa perfecta para cruzar la General Paz es el aniversario de Ciudad Jardín Lomas del Palomar, un barrio completamente verde y pintoresco que celebra sus 82 años de historia con una gran fiesta al aire libre.

Desde la Municipalidad de Tres de Febrero organizaron una serie de eventos que se extenderán desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo en la icónica Plaza de los Aviadores (ubicada en la intersección de Boulevard San Martín y De los Jacarandaes). Durante tres días, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un inmenso patio gastronómico con food trucks, la tradicional feria de artesanos, propuestas recreativas y shows de música en vivo.

Cronograma de bandas y shows en vivo

El aniversario de Ciudad Jardín tendrá una fuerte impronta musical, rindiendo honor a un barrio que fue cuna de grandes artistas. La grilla completa es la siguiente:

Sábado 14 de marzo (de 18:00 a 00:00 h)

18:00 h – Eduardo Barlesi (rock/blues)

19:30 h – Pumpy y los Imanes (rock)

20:30 h – Diego Frenkel (rock)

22:00 h – Entre Perros (rock)

23:00 h – Diego Acosta (DJ set)

Domingo 15 de marzo (de 12:00 a 00:00 h)

16:00 h – Buenos Tiempos (rock)

17:00 h – Colosmica (rock)

18:00 h – Hilario Proserpio (rock)

19:00 h – Banda de Jazz Municipal (jazz)

20:00 h – Brooks (rock)

21:00 h – Todo Aparenta Normal (rock)

22:00 h – Bautivacx (DJ set)

Información de servicio: Cortes de calles

Para facilitar el armado de los escenarios, los puestos de artesanos y garantizar la seguridad de los peatones durante el evento, la municipalidad informó que habrá modificaciones en el tránsito.

Las calles Wernicke y Boulevard San Martín estarán cerradas al tránsito desde el jueves 12 a las 18:00 horas, hasta el lunes 16 de marzo a las 07:00 de la mañana. Se recomienda a los conductores evitar la zona de la Plaza de los Aviadores.

Un barrio con alma de jardín y cuna del rock

Celebrar el aniversario de Ciudad Jardín es también recorrer su historia. Este rincón del partido de Tres de Febrero se distingue por su trazado urbano orgánico, circular e irregular, pensado para promover la calma y el contacto cotidiano con la naturaleza.

Sus calles de adoquines, señalizadas con pintorescos carteles de madera, llevan nombres de flores (De los Paraísos, De las Margaritas) y rinden homenaje a figuras de la aviación argentina, dada su cercanía con el Colegio Militar.

Además de sus famosos boulevares, el barrio respira rock: fue cuna e inspiración de figuras como Gustavo Santaolalla, Arco Iris, Sumo y Los Piojos. De hecho, los visitantes que asistan a los festejos este fin de semana podrán aprovechar para conocer el «Paseo Los Piojos», un espacio creado especialmente para homenajear a la mítica banda liderada por Ciro Martínez.