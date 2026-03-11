A tan solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar ideal para desconectar de la rutina y realizar una escapada soñada en familia. Se trata de la Estancia La Raquel, un predio que alberga un castillo digno de un cuento de princesas, donde los visitantes pueden disfrutar de un recorrido completo que combina naturaleza, gastronomía e historia.

El establecimiento se encuentra emplazado en un terreno que abarca 60 hectáreas de jardines y bosques. Este imponente pulmón verde cuenta con más de 300 especies de árboles y plantas importadas, cuyo diseño original fue obra del reconocido paisajista Frederick Forkel.

Cronograma de un día de campo en la Estancia La Raquel

Ubicada en el partido bonaerense de Castelli (a 178 kilómetros de CABA), la estancia ofrece una propuesta de día de campo sumamente estructurada. Es importante destacar que el lugar trabaja con cupos limitados, por lo que únicamente podés ingresar con reserva previa. Además, no brindan servicio de hospedaje ni traslados.

De acuerdo con la información oficial, el cronograma de actividades se organiza de la siguiente manera:

11:30 hs – Recepción: Apertura de la tranquera y bienvenida a los visitantes.

Apertura de la tranquera y bienvenida a los visitantes. 12:30 hs – Almuerzo: Se sirve un menú campestre que incluye una completa parrillada acompañada de ensaladas frescas. (Al momento de reservar, podés solicitar opciones vegetarianas y aptas para celíacos).

Se sirve un menú campestre que incluye una completa parrillada acompañada de ensaladas frescas. (Al momento de reservar, podés solicitar opciones vegetarianas y aptas para celíacos). 15:30 hs – Tour botánico y cultural: Se lleva a cabo una charla histórica y un recorrido guiado por los inmensos jardines y la huerta orgánica.

Se lleva a cabo una charla histórica y un recorrido guiado por los inmensos jardines y la huerta orgánica. 17:30 hs – Merienda: Para finalizar la jornada, se ofrece una clásica merienda campestre antes de emprender el regreso.

La trágica y fascinante historia de Felicitas Guerrero

El atractivo de la Estancia La Raquel no radica únicamente en su arquitectura y sus paisajes, sino en su profundo arraigo con la historia argentina. El lugar está íntimamente ligado a la figura de Felicitas Guerrero, una joven de la alta sociedad porteña cuya vida estuvo marcada por la tragedia tras perder a sus hijos, enviudar joven y ser asesinada en 1872 (en uno de los primeros casos de femicidio de gran resonancia en el país).

El nombre de la estancia es un homenaje a Raquel Cárdenas, esposa de Manuel Guerrero (hermano de Felicitas). El predio es un testimonio vivo de la herencia de esta familia en la región, destacando su rol pionero en la producción lechera y en la creación de infraestructuras clave, como la Estación Guerrero.

Cómo llegar al castillo desde CABA

El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Estancia La Raquel es directo y seguro. Tenés que tomar la Ruta Nacional 2 en dirección a Mar del Plata y desviarte en el kilómetro 168, muy cerca de la Estación Guerrero, en el partido de Castelli.

El viaje en auto tiene una duración aproximada de dos horas y la calzada se encuentra en excelente estado, con las señalizaciones necesarias para ubicar la entrada sin inconvenientes. Como alternativa, también podés llegar utilizando transporte público de larga distancia, combinando luego con un servicio de remís local para acceder hasta la tranquera del predio.